В мире дорожает молоко: что будет с ценами в Украине

Цены на молочную продукцию в Украине стабилизируются. На текущей неделе мониторинг показал неизменность стоимости молока с фермы, рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец. В то же время на мировых молочных рынках в последние месяцы наблюдается активное удорожание товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока. Цены на этой неделе остались на таких уровнях:

экстра – 10,95 грн/кг;

высший – 10,82 грн/кг;

первый – 10,46 грн/кг.

Средняя стоимость трех сортов составляет 10,74 грн/кг (без учета НДС). Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по областям:

Северная Украина – 11,08 грн/кг;

Центр – 11,12 грн/кг;

Юг – 11,2 грн/кг;

Восток – 11,0 грн/кг;

Запад – 11,1 грн/кг.

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"Государство должно срочно принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности, снизив ставку налогообложения добавленной стоимости товаров, удовлетворяющих базовые потребности человека. Тем более что такая ставка действует у основных экспортеров молочной продукции в Украину – Польше (5%), Германии (7%), Франции (5,5%), Нидерландах (6%)", – объясняет Андриец.

Так, в противном случае, как говорит специалист, кроме ухудшения доступности молочной продукции для населения, существуют реальные риски вытеснения отечественной продукции импортной. "Это запустит цепь негативных экономических событий в виде закрытия предприятий молочной отрасли, потери тысяч рабочих мест, и в конечном итоге – падение поступлений в бюджет", – заявил эксперт.

Также в Украине со второго квартала 2022-го (апрель, май, июнь) цены на мясо могут вырасти как минимум на 50%. Причем подорожание коснется всех видов мяса.

Как рассказал руководитель Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко, стране грозит продовольственная катастрофа. При этом еще в 2019-м в ассоциации предупреждали о рисках перерасхода кормов в украинском свиноводстве, а в 2020 году корма подорожали на 50%.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что цена на подсолнечное масло снизится только при условии уменьшения стоимости нефтепродуктов. При этом последние должны подешеветь хотя бы на $20-30.

На цену масла, прежде всего, влияет стоимость нефтепродуктов и энергоносителей. Не менее важным фактором является цена биотоплива.