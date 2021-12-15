В Кабмине рассказали, начнут ли выплачивать "тысячу от Зеленского за вакцинацию" 19 декабря
Уже почти 2 миллиона украинцев оформили виртуальные карты для получения "тысячи от Зеленского за вакцинацию". При этом более 500 тыс. человек записались на получение выплаты в тестовом режиме. В правительсве уверяют: выплату начнут выдавать вовремя – 19 декабря.
Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Заседание транслировалось на YouTube-канале правительства.
"За несколько дней банки открыли болеее 1,7 млн виртуальных карточек для выплат вакцинированным гражданам 1 000 грн. В понедельник (13 декабря. – Ред.) началось тестирование и у же сегодня (15 декабря. – Ред.), за первые двое суток работы пилотного проекта для тестировщиков, оформлено более 500 тыс. заявок на выплату", – рассказал премьер.
При этом он уверил, что полноценная выплата этих денег точно начнется в ранее анонсированный срок. Т.е., 19 декабря.
"С 19 декабря каждый вакцинированный украинец сможет потратить свою 1 000 грн. Правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", – подчеркнул премьер.Список банков, где открыть карту для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию"
К работе по программе "єПідтримка" уже привлечено 6 банков. Они будут выдавать виртуальные карты для начисления "тысячи Зеленского за вакцинацию".
В будущем количество подключенных к программе банков увеличится, сообщили в Министерстве экономики. В текущее время карты выдают:
Monobank;
Альфа-банк;
А-Банк;
ПриватБанк;
Укргазбанк;
Ощадбанк.
"Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – отметили в министерстве.На что можно будет потратить эти деньги
Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.
Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:
креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);
спортивные и фитнес-залы;
внутренних перевозок.
Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.
В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, уже объявлено, что "тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку книг.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот в какой способ, пока неизвестно.