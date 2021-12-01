Рестораны пока не получат "тысячу от Зеленского" – вместо еды деньги можно будет потратить на книги

"Тысячу от власти за вакцинацию" можно будет потратить на покупку книг. Это новшество анонсировали в Министерстве экономики. Ранее эта опция предусмотрена не была. О том же, чтобы расширить программу и на заведения общественного питания, речь пока не идет.

В комментарии "Интерфакс-Украина" министр экономики Юлия Свириденко напомнила: программа выплат денег вакцинированным предусматривает, среди прочего, поддержку культуры. А книгоиздание является частью этой сферы.

"Мы работаем над тем, чтобы можно было за счет выплат приобрести книги. Также сейчас определяется очередность привлечения направлений деятельности в программу", – отметила Свириденко.

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

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Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнесс-залы;

внутренних перевозок.

В свою очередь, Юлия Свириденко отметила: озвученный премьером перечень не является полным. В текущее время Минэкономики работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты.

"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – рассказала министр.

Никаких комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским 1 тыс. грн, не будет. Виртуальные карты для получения выплат будут доступны в госсервисе Дія, они будут бесплатными. Сами же средства начнут приходить гражданам с 19 декабря.

Но сначала украинцы должны будут пройти краткую верификацию в приложении. А вот предоставление наличных денег на первом этапе программы не предусмотрено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы с юмором отреагировали на обещание Зеленского о выплатах для вакцинированных граждан. В сети стали постить разные фотожабы и троллить его инициативу.