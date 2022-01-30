В Харькове 20-летний парень воровал деньги с банковских карточек, притворяясь девушкой: раскрыта схема

В Харьковской области 20-летний злоумышленник под видом молодых женщин находил мужчин на сайтах знакомств и незаконно получал денежные средства с их банковских карт. Его разоблачили и задержали киберполицейские.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. В процессе следствия было установлено, что в переписке с жертвами мужчина предлагал посетить какое-либо мероприятие (кино, концерт, спектакль), после чего отправлял ссылку на фишинговый сайт по онлайн-продажам билетов.

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Отмечается, что потерпевшие, "покупая билеты", заполняли форму, где указывали реквизиты своих банковских карт, в частности СVV-код и срок действия. Так мошенник получал доступ к персональным данным и с помощью различных платежных систем перечислял средства на свои счета.

Правоохранители сообщили, что во время обысков у мошенника были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами незаконных действий.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УКУ – мошенничество. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается полный круг потерпевших и причастных к мошенничеству лиц, а также общая сумма ущерба.

Напомним: в Харькове мошенник обманул продавщицу цветов на более 7 тыс. грн. Сделал он это посредством поддельной квитанции об оплате ранее заказанного товара.

Муж обязался оплатить букет во время его получения. "Со слезами на глазах начал рассказывать, что рожает жена, он очень спешит, а деньги перевел. Умолял отпустить, клялся, что деньги ушли", – рассказала потерпевшая.

После этого со злоумышленником пропала связь.

А в Одессе 11-летний мальчик заказал себе телефон через Instagram, оплатив полную предоплату, но в итоге остался без гаджета и денег. Мама мальчика связалась с мошенником, а тот даже согласился вернуть часть суммы.

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