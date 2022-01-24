Мошенник выманил у украинки более 7 тыс. грн: как это произошло

В Харькове мошенник обманул продавщицу цветов на более, чем 7 тыс. грн. Сделал он это с помощью поддельной квитанции об оплате ранее заказанного товара.

О случившемся, ссылаясь на слова пострадавшей, рассказал Telegram-паблик "Харьков 1654". Опубликовав при этом фотографии мошенника и скрины их переписки.

Согласно им, мужчина обязался оплатить букет при его получении. "Со слезами на глазах начал рассказывать, что рожает жена, он очень торопится, а деньги перевёл. Умолял отпустить, клялся, что денюжка ушла".

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Она добавила, что после обнаружения обмана пыталась связаться с мошенником по ранее оставленному им номеру телефона. Однако он "не брал трубки, потом заблокировал везде", – отметила цветочница.

В Украине мошенник обманул 11-летнего мальчика в Instagram на деньги

В Одессе 11-летний мальчик заказал себе телефон через Instagram, оплатив полную предоплату, но в итоге остался без гаджета и денег. Мама мальчика напрямую связалась с мошенником, а тот даже согласился вернуть часть суммы.

Одесситка Юлия отмечает, что ее сын собирал деньги сам, и перед Новым годом хотел приобрести гаджет. Об этом сообщается в Telegram-канале "Х.... Одесса".

Instagram-страница, где мошенники якобы продают гаджеты, называется "ArtFix". Туда и написал мальчик. После оформления заказа уведомление о посылке так и не приходило, посему мама мальчика решила связаться с продавцами и написать на сайт. Но ей сообщили, что страница в Instagram, на которой ребенок заказал товар, не является официальной.

После этого одесситка написала напрямую аферисту, а тот упрекнул женщину, что она не научила мальчика не доверять людям в интернете. В ходе переписки аферист согласился вернуть часть суммы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. Для этого они используют платформу онлайн-объявлений OLX, а также "Укрпочту", чьи сотрудники практически не проверяют документы получателей посылок.

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