Мошенники "обчистили" карту клиентки ПриватБанка, деньги не вернут: что произошло

Мошенники через поддельный сайт списали все деньги с карты клиентки ПриватБанка. Сумма возвращению не подлежит. В банке говорят, что ранее неоднократно предупреждали о том, что "не нужно переходить по сомнительной ссылке и тем более указывать данные и пароли", а также дают советы, как не стать жертвой мошенников.

О случившемся на сайте "Минфин" рассказала клиентка банка под ником katiaborsch. По ее словам, деньги у нее "увели" через сайт privat-24bank.site. Который, отметим, продолжает работу.

"Продавала товар в интернете. Покупатель сбросил ссылку на получение средств по чеку об оплате. Нажимаю на ссылку и меня перебросило на сайт privat-24bank.site, оформленный очень похоже на программу Приват24 (я вообще подумала, что открывается моя программа)", – рассказывает женщина.

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На сайте, она "как обычно", ввела логин и пароль, после чего, по ее словам, ей поступил звонок от банка – для подтверждения входа в Приват24. После этого был совершен вход в личный кабинет.

"Проверив отсутствие поступления суммы, конечно же, жду несколько минут, захожу и проверяю снова (процедура та же: логин, пароль, звонок-подтверждение). И вот оно уведомление: на счете установлен кредитный лимит в сумме 16 800 грн без смс, звонка с дополнительными вопросами, уточнениями", – продолжает katiaborsch.

После того, как она установила указанный лимит, "в промежутке 10 минут было произведено списание всех средств несколькими платежами". При этом женщина приводит назначения платежей:

оплата на игровых сайтах QIWI BANK, 8-800-707-77-;

развлечения: EPAY, KYIV.

"Списание прошло без поступления смс-сообщений о списании. И без подтверждающих кодов", – отмечает она.

Как действовал банк

После списания денег постраждавшая зашла в банковское приложение – с целью заблокировать карту. Несмотря на это, мошенникам удалось ее разблокировать и списать оставшиеся средства. По ее словам, об этом ей рассказал оператор на горячей линии банка.

"Позвонила по телефону на горячую линию и прошу: "Блокируйте платежи и карту!", а оператор: "да, вижу, что за Вашей картой проводится сделка, будете ли их подтверждать?!", говорю: "блокируйте!", после этого только заблокировали карту", – рассказывает клиентка ПриватБанка.

После этого, продолжает она, ей сообщили, что есть подозрение на мошеннические действия. "Потому что код безопасности 3dSecure был отмечен", – говорит пострадавшая.

Деньги возврату не подлежат

В конце концов, рассказывает katiaborsch, была составлена заявка с формулировкой: "возврат средств, в связи с мошенническими действиями". Решение по ней уже принято – деньги возврату не подлежат, поскольку "данные по транзакции противоречат комментариям к поданной заявке".

В отделении банка, куда постраждавшая обратилась за перевыпуском карты, ей, по ее словам, отказали в просьбе заморозить начисление процентов до момента выяснения обстоятельств. А также прямо заявили, что случившееся является исключительно ее проблемой.

"Менеджер подчеркнула что это мои проблемы и нужно погасить кредитный лимит. По просьбе заморозить начисление процентов до момента выяснения обстоятельств, отказалась и сказала что "такого никто не сделает, хотите выяснять – идите в киберполицию", – рассказала она.

Кроме того, она отмечает, что в последствии на горячей линии ей сначала не смогли внятно ответить на вопрос о возможности "блокировки процентов и возврата средств". А потом усомнились в том, что она является человеком, за которым закреплен данный финансовый номер.

"Задала уточняющие вопросы относительно идентификации. Но после этого издала фразу "На вопросы Вы ответили правильно, но я все равно не уверена", – отметила katiaborsch.

Возможно, "работают" россияне

Предположительно к схеме могут быть причастны россияне. На такую мысль наталкивает домен сайта, на которые украинцам предлагают перейти мошенники и адрес которого опубликовала katiaborsch. По информации сразу нескольких специализированных сайтов, домен privat-24bank.site зарегистрирован в Москве (ссылка 1, ссылка 2).

Кроме того, отметим: группа QIWI (QIWI plc), на которую пошла одна из "оплат" katiaborsch, является российской компанией. Она предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ.

Более того, НБУ запретил пользоваться электронными кошельками этой компании. Поэтому с них нельзя вывести деньги. Также невозможно пополнить кошельки Qiwi наличными.

Что ответили в банке

В ответе под постом katiaborsch сотрудники ПриватБанка написали, что ранее они "неоднократно предупреждали" о том, что при продаже товара на интернет-площадках не нужно "переходить по сомнительной ссылке и тем более указывать данные и пароли". Для этого достаточно указать только номер карты.

Также там подтвердили, что деньги пострадавшей вернуть нет возможности. "Мы подали заявки на оспаривание сделок, однако они не могут быть обжалованы согласно правилам международных платежных систем, так как при их осуществлении был корректно указан одноразовый пароль безопасности", – отметили в ПриватБанке.

Кроме того, в банке рассказали, как не стать жертвой мошенников при совершении покупок в интернете. В частности, нужно следовать 3 правилам:

указывать только номер карты – требования покупателя назвать другие данные (CVV2-код, срок действия карты, баланс или тип карты) для перевода денег на карту должны вызвать подозрения;

не оставлять номер своего финансового телефона в интернете;

использовать наложенный платеж при покупке товаров у малоизвестных людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что клиентка ПриватБанка лишилась всех средств со своих карт. Мошенники украли личные деньги, а также сняли деньги с кредитки.