В Британии будут раздавать "продуктовые карточки": сколько денег получат жители королевства

Малоимущие британцы получат помощь от государства на покупку продукты питания и товары первой необходимости. К примеру, жителям церемониального графства Северный Йоркшир будут раздавать бесплатные ваучеры на продукты питания и товары первой необходимости на сумму в 275 фунтов стерлингов (более 10,5 тыс. грн по актуальному курсу).

Об этом сообщает The Sun. Отмечается: такое решение было принято в связи с растущими ценами на еду и электроэнергию. На ваучеры могут претендовать люди, которые уже получают помощь по уплате муниципального налога и проживающие с ребенком в возрасте до 19 лет.

Помощь получат и жители других регионов королевства. К примеру:

в Элмбридже в графстве Суррей можно получить разовую выплату в 100 фунтов (почти 4 тыс. грн) стерлингов для оплаты еды и счетов;

а в Барнсли предусмотрены ваучеры для супермаркетов на сумму до 200 (более 7,5 тыс. грн) фунтов стерлингов.

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Британцы платят за коммуналку все больше

Тысячи британских семей уже сталкиваются с огромным увеличением счетов за электричество и отопление – до 3700 фунтов стерлингов (140 тыс. грн) в год, то есть в среднем около 310 фунтов стерлингов (11,5 тыс. грн) в месяц. При этом, по информации CNN, счета за электроэнергию могут взлететь более чем на 300-400% в течение нескольких недель.

Кроме того, британцы начали сталкиваться с внезапными отключениями электричества. За это им обещают компенсации в размере около 60 фунтов стерлингов (2,2 тыс. грн), пишет The Sun.

В ожидании рекордной инфляции

В то же время в Британии наблюдается значительный рост цен на товары. Ожидается, что уже в апреле 2022 года уровень инфляции составит минимум 6%, что станет рекордом за последние 30 лет, сообщает Reuters

"Потребители сталкиваются с инфляцией, которая, как ожидается, достигнет 30-летнего максимума в 6% или более в апреле. Это произойдет из-за скачка тарифов на энергоносители примерно на 50%", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам экспертов, сложная экономическая ситуация будет наблюдаться в Британии на протяжении всего 2022 года. Причины этого:

растущая инфляция ;

постоянные сбои в цепочках поставок.

В Украине тоже могут ввести "продуктовые карточки"

В Украине на фоне резкого подорожания продуктов задумались о введении целевой поддержки для малообеспеченных по типу "продуктовых чеков" или, как их привычнее называть в странах экс-СССР, "продуктовых карточек". Однако речь идет о системе, похожей на ту, что действует в США, а не о советских "талонах на продукты".

В Штатах деньги на продукты выдают на пластиковые карточки. А в нашей стране программу могут реализовать с помощью Дія – по принципу єПідтримки.

Такую инициативу рассматривают в Офисе президента, заявил BBC советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Эксперты считают, что "продуктовые чеки" – вполне реальная альтернатива государственному регулированию цен.

Вариант "продуктовых чеков" рассматривают из-за того, что адресная помощь нуждающимся всегда более эффективна, чем общее регулирование. Когда государство вмешивается в работу рынка только точечно, и бизнес, и бюджет несут меньше потерь.

Определить тех украинцев, которые будут получать "продуктовые карточки" власти собираются на основе системы субсидий. Таким образом, эти карты сами превратятся в своего рода "продуктовую субсидию". Впрочем, эксперты сомневаются, что государство найдет деньги для полноценного финансирования этой программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, продовольственного кризиса в Украине пока не ожидается, но некоторые продукты могут стать недоступными для определенных категорий граждан. Как объяснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, может сложиться такая ситуация, что в стране будут ломиться полки от товаров, однако определенные категории незащищенных украинцев (пенсионеры, люди с инвалидностью) просто не смогут их купить из-за финансовых трудностей.