Еда по талонам? У Зеленского заговорили о введении "продуктовых карточек": как это может работать

В Украине на фоне резкого подорожания продуктов задумались о введении целевой поддержки для малообеспеченных по типу "продуктовых чеков" или, как их привычнее называть в странах экс-СССР, "продуктовых карточек". Однако речь идет о системе, похожей на ту, что действует в США, а не о советских "талонах на продукты". В Штатах деньги на продукты выдают на пластиковые карточки. А в нашей стране программу могут реализовать с помощью Дія – по принципу єПідтримки.

Такую инициативу рассматривают в Офисе президента, заявил BBC советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Эксперты считают, что "продуктовые чеки" – вполне реальная альтернатива государственному регулированию цен.

Вариант "продуктовых чеков" рассматривают из-за того, что адресная помощь нуждающимся всегда более эффективна, чем общее регулирование. Когда государство вмешивается в работу рынка только точечно, и бизнес, и бюджет несут меньше потерь.

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"Прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Устенко.

Он уточнил, что любые меры такого рода должны вводиться исключительно "по необходимости". А бывший и.о. министра экономики (2020 г.) Павел Кухта не исключил, что из-за подорожания газа более чем в 6 раз за год, "продуктовые чеки" могут появиться уже в 2022 году.

По словам Кухты, в среде украинских экономистов идею обсуждают уже давно, а 2022-й год "идеальное время, чтобы наконец перейти к делу". В Центре экономической стратегии (ЦЕС) тоже считают, что власти пора действовать. Тем не менее, там предлагают и другие возможности снизить цены на еду: от введения налоговых льгот до увеличения социальных выплат.

Как работает "еда по карточкам" в США

Кухта напомнил, что в США "продуктовые чеки" ввели по времена Великой депрессии 1930-х, но действуют они до сих пор. "Это специальные чеки на определенную сумму денег, которые можно тратить исключительно на еду", – объяснил экономист.

Эта система не похожа на советские "продуктовые карточки". Они выдавались не деньгами, а предусматривали получение определенного объема четко указанных продуктов.

Сейчас американская программа продовольственных чеков называется SNAP (Программа дополнительной помощи в области питания, Supplemental Nutrition Assistance Program). Она предполагает ежемесячные дотации жителям, которые получили статут малоимущих, и регулируется, в отличие от предложения Устенко, не на государственном, а на муниципальном уровне.

После окончания Великой депрессии, в 1943 году, программа была приостановлена, но в 1960 году Джон Кеннеди в своей предвыборной программе предложил вернуть "продуктовые карточки". На постоянно основе обновленные "продуктовые чеки" существуют в США с 1964 года.

Расширение системы на государственный уровень привело к мошенничеству с талонами. Люди обманом получали карточки на своих родственников, незаконно обналичивали их, чтобы покупать на вырученные деньги запрещенные товары, подделывали информацию о собственных доходах, чтобы продолжать получать помощь.

В результате программу "отдали" местной власти – у нее получается лучше следить за тем, чтобы средства использовались честно. Кроме того, сами чеки заменили пластиковыми карточками EBT (Electronic Benefits Transfer), которые позволили перечислять деньги напрямую каждому участнику программы и исключали обналичивание средств.

Такая система напоминает действие программы єПідтримка по выплате "1000 грн за вакцинацию". Ведь эти деньги можно тратить исключительно на ограниченные список товаров и услуг (билеты, книги, спорт и т.д.).

Механизм реализуется с помощью специальных кодов торговых точек. Они определяют, что именно продается в магазине – продукты, книги, бытовые товары и так далее. Но в случает "продуктовых талонов" возникает сложность: супермаркеты торгуют не только продуктами. Поэтому украинской власти придется серьезно доработать систему єПідтримки, чтобы избежать махинаций.

По состоянию на конец 2017 года, участниками SNAP были более 42 млн американцев (почти половина из них — дети). Это каждый восьмой житель страны. Участниками программы в США могут стать:

легально работающие жители (не только граждане страны) с доходом не выше 130% от прожиточного минимума;

получатели социальных пособий;

бездомные, старики и лица с инвалидностью с низким доходом;

безработные.

Как ограничивают цены в Украине

Пока что в Украине действуют более привычные механизмы ограничения цен на социально важные продукты. Это регулирование торговой наценки, а также "скидки" на газ для производителей. "Газовые льготы" распространяются на предприятия, которые производят пшеничную муку, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, курятину и яйца.

Еще одна идея – отмена или снижение для производителей продуктов 20-процентного налога на добавленную стоимость (НДС). По мнению Устенко, этот вариант проигрывает "продуктовым талонам", потому что потянет за собой дополнительные расходы на администрирование налогов, а к тому же ударит по конкуренции.

Ведь производитель с такой существенной льготой получит явное преимущество на рынке. "В наших условиях это дополнительный риск для экономики", – считает Устенко.

Таким образом, введение "продуктовых карточек" может как помочь государству поддержать малоимущих, так и привести к серьезным потерям бюджета. Все зависит от того, насколько успешно смогут реализовать программу, и проконтролировать целевое использование средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, продовольственного кризиса в Украине пока не ожидается, но некоторые продукты могут стать недоступными для определенных категорий граждан. Как объяснил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, может сложиться такая ситуация, что в стране будут ломиться полки от товаров, однако определенные категории незащищенных украинцев (пенсионеры, люди с инвалидностью) просто не смогут их купить из-за финансовых трудностей.