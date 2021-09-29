Украину заполонили филологи, а нужны инженеры: рынок труда страдает от перекосов
В Украине обострилась нехватка рабочих рук и специалистов с техническим образованием, особенно инженеров. При этом выпускники школ продолжают активно подавать заявления в вузы на гуманитарные специальности, самая популярная из которых - филология. Причины для этого закладываются еще со школы. Более того, мешает популярный в обществе миф о "ненужности инженеров".
Инженерам не нашлось места даже в первой десятке популярных профессий, говорится в материале OBOZREVATEL. Чаще всего заявления в 2021 году подавали на такие специальности:
Филология – 76,5 тыс.
Право – 68,1 тыс.
Компьютерные науки – 62,4 тыс.
Среднее образование (будущие учителя) – 44,2 тыс.
Программное обеспечение – 43,6 тыс.
Журналистика – 43,3 тыс.
Психология – 39,7 тыс.
Экономика – 37,5 тыс.
Маркетинг – 36,1 тыс.
Биотехнологии и биоинженерия – 7,3 тыс.
Президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что к такой ситуации приводят две причины:
проблема с техническим образованием еще в школе;
ложный миф о том, что инженеры якобы не нужны на рынке труда.
"С математикой, физикой и химией больше проблем в школе, чем с другими предметами. <...> И потому что широкие массы больше убеждены в том, что инженеры не нужны, так как промышленность уже не та, что прежде", – объяснил Милованов.
На деле же технарей с высшем и профессионально-техническим образованием работодатели разбирают очень быстро. Ведь отрасли, которые генерируют больше всего продукции, создают и больше всего рабочих мест. И в Украине это промышленность. Зато профессиональному гуманитарию найти работу сложно: чаще всего им приходится изучать новую специальность, в основном в продажах.
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