Украину заполонили филологи, а нужны инженеры: рынок труда страдает от перекосов

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Личные финансы
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Инженерия не вошла даже в топ-10 популярных специальностей в Украине

В Украине обострилась нехватка рабочих рук и специалистов с техническим образованием, особенно инженеров. При этом выпускники школ продолжают активно подавать заявления в вузы на гуманитарные специальности, самая популярная из которых - филология. Причины для этого закладываются еще со школы. Более того, мешает популярный в обществе миф о "ненужности инженеров".

Инженерам не нашлось места даже в первой десятке популярных профессий, говорится в материале OBOZREVATEL. Чаще всего заявления в 2021 году подавали на такие специальности:

  1. Филология – 76,5 тыс.

  2. Право – 68,1 тыс.

  3. Компьютерные науки – 62,4 тыс.

  4. Среднее образование (будущие учителя) – 44,2 тыс.

  5. Программное обеспечение – 43,6 тыс.

  6. Журналистика – 43,3 тыс.

  7. Психология – 39,7 тыс.

  8. Экономика – 37,5 тыс.

  9. Маркетинг – 36,1 тыс.

  10. Биотехнологии и биоинженерия – 7,3 тыс.

Президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что к такой ситуации приводят две причины:

  • проблема с техническим образованием еще в школе;

  • ложный миф о том, что инженеры якобы не нужны на рынке труда.

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"С математикой, физикой и химией больше проблем в школе, чем с другими предметами. <...> И потому что широкие массы больше убеждены в том, что инженеры не нужны, так как промышленность уже не та, что прежде", – объяснил Милованов.

На деле же технарей с высшем и профессионально-техническим образованием работодатели разбирают очень быстро. Ведь отрасли, которые генерируют больше всего продукции, создают и больше всего рабочих мест. И в Украине это промышленность. Зато профессиональному гуманитарию найти работу сложно: чаще всего им приходится изучать новую специальность, в основном в продажах.

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