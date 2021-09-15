Осенний локдаун ударит по зарплатам: украинцев предупредили о трудностях

В случае введения нового локдауна в Украине пострадает рынок труда. Некоторым украинцам будет грозить увольнение, а потому конкуренция за рабочие места усилится. Это приведет к снижению зарплат.

Уровень оплаты труда при этом упадет не катастрофически – на 2-3%. Но вот повышения зарплат точно не будет. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил эксперт по рынку труда Сергей Марченко.

Увольняться с работы, по мнению специалиста, будут те, кто не сможет позволить себе неоплачиваемый отпуск. Дело в том, что если фирма временно прекращает работу на время жесткого карантина, сотрудников зачастую заставляют идти в отпуск за свой счет. Те, кого это не устраивает, начнут искать новую работу.

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"Эти люди будут выходить на рынок труда и "давить" на него. А чем больше рабочей силы на рынке труда, тем дешевле работодатели могут нанять людей. Кто-то не согласится на более низкую оплату, а кто-то согласится, потому что ему не на что жить", – говорит эксперт.

Впрочем, по заверениям правительства, жестокого локдауна в Украине быть не должно. Вместо этого будут действовать новые правила карантина. По ним бизнес сможет работать даже в "красных" зонах, если 100% сотрудников будут полностью вакцинированы от COVID-19.

"Привилегии" для вакцинированных в таком случае будут распространяться и на клиентов. Для них подойдут и "зеленый", и "желтый" COVID-сертификаты. Напомним, "зеленый" сертификат выдается после полного курса вакцинации, а "желты" - после получения одной дозы.

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