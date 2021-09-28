Украина приближается к кадровому коллапсу: страну заполняют гуманитарии, а бизнес ищет технарей

Дефицит на рынке труда в Украине может обостриться уже в ближайшие годы. Абитуриенты массово подают заявления в гуманитарные вузы, хотят изучать языки и право, однако получив диплом, пополняют список безработных. Пропасть между системой образования и экономической ситуацией растет: на рынке труда ищут технарей, а вузы выпускают гуманитариев.

О том, почему произошел перекос на рыке и к чему это приводит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Самой популярной среди украинских абитуриентов оказалась специальность "филология", говорится в данных Министерства образования. Филфак на первом месте по количеству поданных заявлений. На втором – право. В десятку попала также журналистика, менеджмент, среднее образование (будущие учителя), а вот желающих стать инженерами в разы меньше, им места в списке самых популярных направлений не нашлось.

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Куда украинцы подавали документы:

филология – 76,5 тыс.

право – 68,1 тыс.

компьютерные науки – 62,4 тыс.

среднее образование – 44,2 тыс.

программное обеспечение – 43,6 тыс.

журналистика – 43,3 тыс.

психология – 39,7 тыс.

экономика – 37,5 тыс.

маркетинг – 36,1 тыс.

Как результат, к примеру, в Киеве среди всех безработных у 79% есть диплом об оконченном высшем образовании. Но вот работу профессиональному гуманитарию найти сложно. Им или приходится оставаться в списке нетрудоустроенных, или же изучать новую специальность, чаще всего в продажах.

Есть и другая проблема: в списке профессий общегосударственного значения (утверждает Кабмин): слесарь, машинист, сварщик, верстальщик. Все они в дефиците. Технарей с высшем и профессионально-техническим образованием работодатели разбирают, как горячие пирожки. Что важно: ситуация на рынке труда полностью отображает структуру ВВП. Те отрасли, которые генерируют больше всего продукции, приносят больше всех денег в бюджет, как результат, создают больше всего рабочих мест. И здесь в лидерах – промышленность.

Но на украинцев, кажется, эта информация особого впечатления не производит. Часто ни абитуриенты, ни их родители ситуацию на рынке труда не понимают, рассказывает OBOZREVATEL бывший директор по развитию Work.ua, основатель Borsch Рекрутинг Сергей Марченко. По его словам, в развитых странах желающих получить техническое образование куда больше. К примеру, в США обучение в вузе воспринимают как инвестицию. Студенты берут большие кредиты для того, чтобы учиться и сразу же планируют: помогут ли им полученные знания успешно найти работу и заработать на выплату долга. В Украине же высшее образование доступно для большинства.

Современные украинские образовательные учреждения не готовят специалистов с навыками, которые востребованы бизнесом, говорится в исследовании CEDOS. "Система образования является источником предложения квалифицированного труда на рынке, но отсутствие эффективной системы адаптации структуры подготовки кадров к потребностям рынка углубляет структурные диспропорции в этой сфере", – говорится в отчете.

Проще говоря:

знания, которые получают украинцы в вузах, сложно применить на работе;

в техническом образовании используют устаревшее оборудование, с помощью которого учатся студенты;

вузы не прислушиваются к бизнесу, с большим опозданием пересматривают свои программы, в зависимости от ситуации на рынке.

Президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики Тимофей Милованов добавляет: проблема с техническим образованием начинается еще в школе. Кроме того, в обществе живет ложный миф о том, что инженеры якобы не нужны на рынке труда. Хотя в действительности дела обстоят иначе.

"Потому что с математикой, физикой и химией больше проблем в школе, чем с другими предметами. Потому что многие ищут не образование как таковое, а место где, по их убеждениям, можно более "безопасно" провести время, чем в армии, на работе, в профессионально-техническом образовании или просто дома. Потому что широкие массы больше убеждены в том, что инженеры не нужны, так как промышленность уже не та, что прежде", – говорит Милованов.

Аналитик центра CEDOS Татьяна Жеребкина поясняет: в странах с более высоким уровнем экономического развития есть целая система отслеживания трудоустройства выпускников и выпускниц. Она позволяет оценить и востребованность специалистов на рынке, и качество подготовки, и то, интересно ли студентам самим работать в сфере, которую они изучали. В украинском Министерстве образования были попытки ввести такую оценку, но они пока не увенчались успехом.

"Нам важна объективная оценка того, в какой сфере сколько людей не хватает, где большая текучка кадров, – говорит эксперт. – Также нам не хватает сотрудничества университетов с бизнесом, ведь они являются одними из ключевых работодателей. Нет ни информации, сколько университет должен подготовить специалистов для конкретной сферы бизнеса, ни коммуникации, что именно нужно бизнесу по части качества подготовки".

Также перекосы на рынке труда случаются частично из-за неосознанного выбора, говорит Жеребкина. После школы многие абитуриенты не знают, куда им идти, и выбирают сферы, которые на самом деле им не интересны. Соответственно, после окончания учебного заведения не идут работать по специальностям, хотя там может быть запрос.

В целом, по словам Жеребкиной, гуманитарная отрасль очень объемная и включает в себя много разных направлений, потому не удивительно, что ее выбирает немало абитуриентов. Также гуманитарные направления наиболее понятны для широкой общественности.

В этой ситуации помочь стране может бизнес, который в первую очередь заинтересован в развитии образования и подготовке квалифицированных кадров. Такая практика распространена во многих странах мира: крупные компании открывают свои учебные заведения, спонсируют программы в уже работающих вузах, берут на практику студентов и т.д. Со временем подобный подход станет востребован и в Украине. И в первую очередь коснется это сознательных предпринимателей, которые готовы инвестировать в образование своих будущих сотрудников.