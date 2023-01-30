Украинцы в случае приостановки трудового договора могут получить субсидию: какие условия

Украинцы могут получить субсидию в случае приостановления действия трудового договора. При этом есть несколько условий.

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Получить средства от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в случае приостановки действия трудового договора можно, если за гражданина уплачивали единый социальный взнос в размере, не менее минимального, в период квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращением за субсидией. Об этом рассказывает "Пенсионный курьер".

То есть, если, например, украинец обратился за субсидией в декабре (в четвертом квартале), то ЕСВ должно быть уплачено за апрель, май и июнь. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Ранее стало известно, что в Украине отменят возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Теперь деньги будут начисляться на счет в банк, или же будут выдаваться лично наличными. С 1 февраля Сбербанк перестанет оплачивать коммунальные услуги.

Об этом "Суспільному" рассказала заместитель председателя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк. Если субсидиант открыл счет в банке, средства будут поступать непосредственно на его карту. "Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк. Нужно будет подойти к Ощадбанку и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в том или ином банке – для последующего возможность перечисления денег", – рассказывает Светлана Антонюк.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине средний размер субсидии в отопительный сезон составляет около 1800 грн. При этом в отдельных случаях субсидианты имеют право на перерасчет размера скидки.

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