В Украине с 1 февраля изменят правила для субсидиантов: чего ждать 

В Украине отменят возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Теперь деньги будут начисляться на счет в банк, либо же выдаваться лично наличкой. С 1 февраля Ощадбанк перестанет оплачивать коммунальные услуги.

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Об этом Суспільному рассказала замглавы главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк. Если субсидиант открыл счет в банке, средства будут поступать непосредственно на его карту. Осталась также возможность получать выплаты с помощью "Укрпочты".

"Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. Нужно будет подойти в Ощадбанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег", – рассказывает Светлана Антонюк.

Те украинцы, которые уже получают субсидии, изменений не почувствуют. Фактически этим решением отменяется возможность безналичного расчета. Еще несколько лет назад украинцы не получали наличные субсидии. Вместо этого деньги сразу перечисляли на счета коммунальных компаний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.

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