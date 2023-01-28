Украинцам раздадут по 1800 грн на оплату коммуналки: как пересчитать сумму

В Украине средний размер субсидии в отопительный сезон составляет около 1800 грн. При этом в отдельных случаях субсидианты имеют право на перерасчет размера скидки.

Видео дня

Как сообщают в Пенсионном фонде (отвечает за расчет субсидии), украинцам при назначении субсидии в отопительный сезон учитывают доход за последние полгода прошлого года. Однако при этом в отдельных случаях скидку могут пересчитать. Речь идет о таких случаях:

если работающий пенсионер лишился заработка;

если кардинально изменилось материальное состояние;

если человек неработоспособен и не работает (на жилье сверхнормы).

Отметим, в Украине размер субсидии зависит от таких показателей: доход семьи, состав семьи, прожиточный минимум и стоимость коммунальных услуг. Субсидия в среднем покрывает весь размер коммуналки, которые превышает около 20% совокупного дохода семьи. То есть если на коммуналку вы тратите больше 20% дохода, вероятно, все, что выше этой нормы, компенсирует субсидия.

При этом в некоторых случаях субсидии могут отменить. Например, если семья сделает крупную покупку (от 50 тыс. грн). Также важно отметить, что субсидию можно получать только на ту квартиру, в которой вы проживаете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!