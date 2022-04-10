Украинцы смогут отказаться от госжилья взамен разрушенного: нардеп раскрыл подробности о компенсациях

Украинцы, чье жилье было разрушено в ходе военных действий, смогут отказаться от жилья, которое им предложит государство. Вместо этого размер компенсации разрешат перенаправить в инвестиции в частное строительство.

Об этом сообщил один из авторов соответствующего законопроекта № 7198, народній депутат Украины Александр Качура ("Слуга народа"). Документ уже принят в первом чтении за основу.

Ранее предполагалось, что компенсацию украинцы смогут получить только в виде жилья от государства. Теперь стало известно, что денежную компенсацию предложат владельцам жилья и инвесторам в жилье, в котором еще не завершилось строительство.

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В целом компенсация будет предоставляться либо в виде денег на специальный счет, либо как финансирование строительства/возобновления поврежденного имущества. Качура перечислил и другие условия предоставления компенсаций:

данные о поврежденном или уничтоженном имуществе будут вноситься в новый специальный реестр – Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий;

максимальный размер жилья, за которое предоставляется компенсация – 150 кв. м ;

заявка на компенсацию подается несколькими способами: через приложение Дія, в Центре предоставления админуслуг (ЦНАП), у нотариуса или в департаменте соцзащиты местного совета;

компенсации будут выплачиваться в порядке очередности подачи заявлений в разрезе населенных пунктов и территориальных общин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время военного положения отменили уплату налога на недвижимость. Причем распространяется эта норма на налог как за 2022-й, так и за 2021-й год (уплачивается до 1 июля 2022 года). Таким образом, украинцев освободили от платы за жилье, которое уже могло быть уничтожено в ходе боевых действий.