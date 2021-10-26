Украинцы отмыли десятки миллионов долларов для иностранных хакеров

В Украине действовала сеть киберпреступников, "отмывавшая" деньги для международных хакеров через скрытую сеть Darknet. По оценкам СБУ (Службы безопасности Украины), злоумышленникам удалось легализировать десятки миллионов долларов.

Для вывода денег из "тени" вони прятались под разными никнеймами в сети Darknet. Кроме того, злоумышленники имели многих подставных лиц, а также работали через разные финансовые сервисы, сообщает пресс-служба СБУ.

Более того, киберпреступники самостоятельно изготовляли и продавали флеш-накопители с вирусами. С их помощью они взламывали цифровые кошельки жертв и похищали криптовалюту.

Свою деятельность они вели в интересах ряда международных хакеров. В частности, речь идет о лицах, занимавшихся киберворовством.

Видео дня

"Клиентами разоблаченных преступников были хакеры, которые занимались киберкражами и хотели вывести ворованное в наличные деньги. Например, воры, которые взламывали банковские счета компаний по всему миру, и забирали себе виртуальные деньги "жертвы", – сообщает СБУ.

Злоумышленники проживали в Николаеве. Их удалось разоблачить в рамках международного сотрудничества с органами США. В результате обысков были изъяты:

компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности;

вредоносные программно-аппаратные средства;

черновые записи и наличные деньги.

В текущее время осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц. В т.ч., речь идет и об их иностранных клиентах.

Мошенники подделали электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины Дія. В первую очередь фейковое приложение ориентировано на несовершеннолетних – с его помощью они получают возможность беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

Суть работы приложения проста: оно позволяет пользователю самостоятельно вбивать свои данные в шаблоны государственных документов. Доступна фейковая Дія пока только для платформы Android.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на сайте объявлений OLX активизировались мошенники. Жертвами становятся продавцы товаров.

Также в Украине стало больше случаев мошенничества со стороны псевдоветеранов войны на Донбассе. "Липовые" участники АТО/ООС выманивают деньги у доверчивых граждан и проворачивают схемы с целью наживы.

Кроме того, украинские мошенники уже добрались до обмана граждан соседних стран. Те, кто исследовал, куда уходят деньги доверчивых жертв, утверждают: город Днепр превратился в столицу телефонных аферистов.