Украинцы могут получить штрафы в тысячи гривен за срыв одного растения даже на своем огороде

Украинцы могут получить штрафы в тысячи гривен за срыв и продажу черемши. Причем штрафуют даже если сорвать растение в своем же огороде.

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Черемша внесена в Красную книгу, поэтому за ее срывание и продажу предусмотрены штрафы от 1700 до 3650 грн. Об этом рассказал начальник отдела государственного экологического контроля природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин для "Еспресо.Захід".

С приходом весны черемша появляется как первая витаминная зелень в тенистых лесах или вдоль рек и водоемов. Ее используют для салатов, пирогов, супов, а также в мясных блюдах.

Оштрафовать могут даже в случае, если человек сорвал эту ростку в своем же огороде. "Люди начали выращивать на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где бы ты ее не вырастил, подавать нельзя. Растет на огороде – пусть растет, а срывать и продавать нельзя. Штраф будет такой же, как и за лесную", – сказал Катюбин.

В Украине легально купить черемшу можно только в виде семян. Ее можно вырастить на огороде или даче, но срывать запрещено.

Так, если человека задержали в лесу, когда он срывал черемшу, тогда ему грозит штраф от 510 до 850 грн. При этом дополнительно нужно будет отдать по 62 грн. за каждую луковицу. Именно за продажу краснокнижного растения грозит штраф от 1700 до 3650 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине нельзя срывать, покупать и продавать подснежники, подснежники, крокусы и другие первоцветы. За это можно получить штраф – от 510 до 3655 грн.

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