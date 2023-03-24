Украинцы могут обогатиться на старых монетах: сколько можно заработать

Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большой доход. Дело в том, что коллекционеры хотят заполучить их в свои наборы, а потому готовы платить хорошие деньги – несколько тысяч гривен. При этом номинал монет на их стоимость не влияет.

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К примеру, до 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

А за 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;

прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";

длинному и тонкому хвостику грозди №3;

гурте с мелкой или крупной насечкой.

За около 1 500 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры готовы платить немалые деньги и за некоторые разновидности украинских 2 копеек. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 до 2200 грн.

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