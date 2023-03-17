Украинцы могут получить большие деньги, продав монеты "из кармана": как выглядят

Коллекционеры готовы платить немалые деньги за некоторые разновидности украинских 2 копеек. Такие монеты, которые украинцы могут найти в старых карманах или кошельках, входят во всевозможные коллекции. Поэтому выложить за них могут несколько тысяч гривен.

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К примеру, 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продатьза 600-800 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Также ценятся 2 копейки 2003 года – за них можно выручить от 1800 грн 2200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские 10 копеек продают за 29 000 грн. Такая цена обусловлена уникальной особенностью монеты – она была отчеканена на заготовке под 1 копейку. И, соответственно, имеет "однокопеечный" серебристый цвет – а не стандартный "под золото".

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