Украинцы могут найти в кошельках необычные гривны, которые стоят больших денег: как выглядят
Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые банкноты. При чем, номинал роли не играет – высокая стоимость может быть обусловлена номером купюры.
К примеру, за 30 000 грн на специализированном ресурсе Violity продают набор из десяти 50-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669. Согласно объявлению:
- состояние банкнот – отличное;
- дефектов они не имеют;
- реставрации не подвергались.
А за 10 000 грн продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:
- скрытых дефектов купюра не имеет;
- реставрации не подвергалась.
За 25 000 грн продают 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666. Согласно объявлению:
- состояние банкноты – идеальное;
- дефекты отсутствуют;
- реставрации она не подвергалась.
Впрочем, по выложенным фото на купюре можно заметить небольшой сгиб. Это может свидетельствовать о том, что банкнота, возможно, находилась в обращении.
А 1 грн 2004 года с редким "низким" номером ЗН 0000001 продают за 20 000 грн. Согласно объявлению:
- купюра находится в идеальном состоянии;
- запаяна в оргстекло.
Как собщал OBOZREVATEL, ценными у коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные. Одним из "дорогих" дефектов является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.
Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!