Украинцы могут найти в кошельках необычные гривны, которые стоят больших денег: как выглядят

Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые банкноты. При чем, номинал роли не играет – высокая стоимость может быть обусловлена номером купюры.

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К примеру, за 30 000 грн на специализированном ресурсе Violity продают набор из десяти 50-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669. Согласно объявлению:

состояние банкнот – отличное;

дефектов они не имеют;

реставрации не подвергались.

А за 10 000 грн продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

За 25 000 грн продают 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666. Согласно объявлению:

состояние банкноты – идеальное;

дефекты отсутствуют;

реставрации она не подвергалась.

Впрочем, по выложенным фото на купюре можно заметить небольшой сгиб. Это может свидетельствовать о том, что банкнота, возможно, находилась в обращении.

А 1 грн 2004 года с редким "низким" номером ЗН 0000001 продают за 20 000 грн. Согласно объявлению:

купюра находится в идеальном состоянии;

запаяна в оргстекло.

Как собщал OBOZREVATEL, ценными у коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные. Одним из "дорогих" дефектов является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

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