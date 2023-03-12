Украинцы могут получить на сдачу необычные гривни, которые стоят до 1000 долларов: как выглядят

Гривневые банкноты могут принести своим владельцам большие деньги – порой до 1 000 долларов. При чем, вне зависимости от номинала. Такая высокая стоимость может быть обусловлена номером купюры.

Видео дня

К примеру 1 грн 2004 года продают за 20 000 грн (около 550 долларов). Соответствующее объявление размещено на специализированном ресурсе Violity.

Эта бакнота имеет редки "низкий" номер – ЗН 0000001. Согласно объявлению:

купюра находится в идеальном состоянии;

запяна в оргстекло.

А за 10 000 грн (около 300 долларов) продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

За 25 000 грн (около 700 долларов) продают 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666. Согласно объявлению:

состояние банкноты – идеальное;

дефекты отсутствуют;

реставрации она не подвергалась.

Впрочем, по выложенным фото на купюре можно заметить небольшой сгиб. Это может свидетельствовать о том, что банкнота, возможно, находилась в обращении.

Как собщал OBOZREVATEL, ценными у коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные. Одним из "дорогих" дефектов является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!