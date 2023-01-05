В Украине за 15 тыс. грн продают 50 копеек с редкой особенностью: как выглядит монета

В Украине за 14 900 грн продают монету в 50 копеек с особым видом брака – инкузным. При таком браке одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

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Продают монету на специализированном ресурсе Violity. Согласно объявлению, отчеканена она из алюминиевой бронзы и пребывает в коллекционном состоянии.

Кроме того, отмечается, других дефектов она не имеет, а реставрации не подвергалась. "Интересный брак 50 копеек Украины", – говорится в объявлении.

Отметим, что цена на монету может увеличиться. Формат ее продажи – аукцион.

Какие 50-копеечные монеты также считаются ценными

Ценными и редкостными монетами считаются, к примеру, 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм. Их особенности, по данным ресурса "Монеты-ягодки":

маленькие отверстия в нижней части трезубца;

промежутки между листком и отростком в виде трапеций;

гурт с мелкой насечкой.

Также, в числе прочих, среди коллекционеров ценятся монеты 1992 года разновидности 3ВАг. Их отличаеют:

толстый средний зуб трезуба;

гроздь №1, имеющая 4 ягоды, при том, что пятая слилась с венком;

гладкий гурт.

Как получается инкузный брак

Инкузный брак еще называют "залипухой". Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот чеканит следующую монету не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Полученная таким образом монета с одной стороны несет стандартное изображение, а с противоположной – зеркальное, возникающее от удара выпуклым изображением застрявшей монеты. Этот вид брака встречается очень редко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 15 000 грн монету в 1 грн с другим видом брака. У нее реверс (обратная сторона) повернут к аверсу (лицевой стороне) на 180 градусов.

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