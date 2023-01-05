В Украине за 15 тыс. грн продают 50 копеек с редкой особенностью: как выглядит монета
В Украине за 14 900 грн продают монету в 50 копеек с особым видом брака – инкузным. При таком браке одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.
Продают монету на специализированном ресурсе Violity. Согласно объявлению, отчеканена она из алюминиевой бронзы и пребывает в коллекционном состоянии.
Кроме того, отмечается, других дефектов она не имеет, а реставрации не подвергалась. "Интересный брак 50 копеек Украины", – говорится в объявлении.
Отметим, что цена на монету может увеличиться. Формат ее продажи – аукцион.
Какие 50-копеечные монеты также считаются ценными
Ценными и редкостными монетами считаются, к примеру, 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм. Их особенности, по данным ресурса "Монеты-ягодки":
- маленькие отверстия в нижней части трезубца;
- промежутки между листком и отростком в виде трапеций;
- гурт с мелкой насечкой.
Также, в числе прочих, среди коллекционеров ценятся монеты 1992 года разновидности 3ВАг. Их отличаеют:
- толстый средний зуб трезуба;
- гроздь №1, имеющая 4 ягоды, при том, что пятая слилась с венком;
- гладкий гурт.
Как получается инкузный брак
Инкузный брак еще называют "залипухой". Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот чеканит следующую монету не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.
Полученная таким образом монета с одной стороны несет стандартное изображение, а с противоположной – зеркальное, возникающее от удара выпуклым изображением застрявшей монеты. Этот вид брака встречается очень редко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 15 000 грн монету в 1 грн с другим видом брака. У нее реверс (обратная сторона) повернут к аверсу (лицевой стороне) на 180 градусов.
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