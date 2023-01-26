Украинские 2 копейки продают за 90 тыс. грн и цена может вырасти еще: как выглядит монета

В Украине за 90 009 грн (около 2 500 долларов) продают 2 копейки 1992 года. Эта монета является пробной и не была в обороте. Ее особенностью является внешний вид – венок расположен ближе к центру монеты (а не около пояса).

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

отчеканена монета из магнитной стали;

состояние – отличное;

реставрации она не подвергалась.

На выложенных же продавцом фото заметны дефекты монеты. В частности:

потертости;

повреждение на поясе.

Продаются же эти 2 копейки по правилам аукциона – т.е., цена в 90 009 грн не окончательна и может вырасти еще. Окончание торгов намечено на вечер 29 января.

Первая ставка на монету составляла 1 грн. Т.е. за время торгов ее стоимость віросла в 90 009 раз.

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в оборот. Первые украинские 2 копейки чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок", – рассказівают специалисті ресурса "Монеты-ягодки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 39 750 грн продают монету в 1 копейку 2010 года. Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали она выполнена из серебра.

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