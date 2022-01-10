Украинцы купили более 100 тыс. новых автомобилей в 2021 году: это – 8-летний рекорд

В 2021 году в Украине было продано более 100 тыс. новых автомобилей. Это – повторение 8-летнего максимума: в последний раз такое количество новых авто в стране было продано в 2013-м. При этом эксперты отмечают: если бы не перебои с поставками новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства, продажи были бы еще выше.

По сравнению с 2020 годом новіх машин в Украине было куплено больше на 20%. Причин увеличения спроса – несколько, сообщает Forbes, ссылаясь на данные агентства AUTO-Consulting. В частности:

рост доходов украинцев;

нивелирование фактора пандемии на операционную работу операторов;

государственные закупки, особенно в коммерческом сегменте.

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Рост продаж продолжится

Несмотря на продолжающийся дефицит, украинский рынок новых машин продолжит расти и в 2022 году, отмечают эксперты. При чем, темпы этого роста останутся на том же высоком уровне, что и в 2021-м.

К примеру, по прогнозу маркетинг-директора "Хюндай Мотор Украина" Тараса Лопачака, в нынешнем году новых автомобилей будет продано на 20% больше, чем в прошлом. Единственное, что может этому помешать – форс-мажоры.

Что будет с ценами

В то же время, эксперты предупреждают о росте стоимости новых автомобилей. Впрочем, отмечается: резкого скачка цен не предвидится.

"Автомобили подорожают из-за роста закупочных цен у производителей. Но высокая конкуренция не позволит отдельным сетям сильно взвинтить цены", – говорится в материале.

При єтом подчеркивается: гривневые цены на автомобили могут значительно измениться только в связи с девальвацией национальной валюты. А вот долларовый эквивалент останется на прежнем уровне.

Украина нарастила производство собственных автомобилей

Выросло также и производство Украиной собственных авто. По информации Укравтопрома, в декабре 2021 года на украинских производственных площадках было изготовлено 620 единиц автотранспортных средств.

"Такой результат почти на 17% лучше ноябрьского. А по отношению к декабрю 2020 года производство увеличилось на 19%", – отметили аналитики.

При этом подчеркивается: эта положительная динамика была сформирована за счет исключительно выпуска легковых автомобилей. Так, если относительно ноября-2021 сборка легковых автомобилей увеличилась на 21%, то по сравнению с показателем декабря 2020 года – на 23%.

Всего же в прошлом году в Украине было собрано 8 153 ед. автотранспортных средств, или на 65% больше, чем в 2020 году. В частности:

легковых автомобилей – 7 342 шт. (+75%);

коммерческих (грузовые, спецтехника и пр.) – 43 шт. (-16%);

автобусов – 768 шт. (+10%).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине изменилась стоимость первой регистрации автомобилей. Так, если автомобиль стоит не более 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (409 365 грн), то его владелец должен заплатить при первой регистрации 3% от стоимости авто. Если оно стоит от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 – 719 490 грн) – 4%, а если стоимость "железного коня" превышает сумму в 719 490 грн, то 5%.