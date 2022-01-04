В Украине изменилась стоимость первой регистрации автомобилей

С 1 января в Украине изменен размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Соответствующая информация размещена на официальной странице ГСЦ в Facebook. В ведомстве рассказали о процентных ставках сбора в зависимости от стоимости автомобиля. Напомним, что с 1 января прожиточный минимум для трудоспособных граждан Украины составляет 2481 грн.

Следовательно, если автомобиль стоит не более 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (409365 грн), то владелец автомобиля должен оплатить при первой регистрации 3% от его стоимости. Если авто стоит от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409365-719490 грн) – 4%, а если стоимость "железного коня" превышаю сумму в 719490 грн – то 5 процентов.

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