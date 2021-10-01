Украинцев зовут на работу в Польшу: какие профессии самые востребованные

В Польше активно предлагают работу украинским заробитчанам. Объявления о вакансиях в соседней стране можно встретить в любом формате в каждом городе Украины. Чаще всего польские работодатели ищут в Украине рабочих и айтишников. Реже всего - фитнес-тренеров, медийщиков и т.п.

В среднем, согласно с данными кадрового портала grc.ua, украинцам предлагают в Польше зарплату на уровне 35 тыс. гривен. Более подробные расценки:

33% работодателей обещают платить украинцам до 22,2 тыс. гривен;

26% обещают зарплату до 44 тыс. гривен;

41% предлагает оклады, стартующие от 55 тыс. гривен.

Самые востребованные профессии среди украинцев для работы в Польше:

рабочие - 14% всех актуальных вакансий региона;

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специалисты из сферы ІТ - 13%;

сфера производства/сельского хозяйства - 12%;

сфера маркетинга, рекламы и PR - 9%;

продажники - 7%.

Наименее востребованные специалисты в сферах спорта, фитнеса, искусства, развлечений, медиа, безопасности и бьюти-индустрии. Среди всех вакансий их насчитывается менее 0,1%.

Согласно последним данными, в последнее время украинские заробитчане стали чаще интересоваться работой в Германии и Чехии, а не в Польше. Причина в значительно более высоких зарплатах.

Например, если в Польше платят от 2 800 злотых, то есть около 18,8 тыс. гривен, то в Германии – от 49 тыс. гривен. Однако устроиться на работу в Германии куда сложнее, ведь чаще всего работодатели требуют знания немецкого языка.

После обретения Украиной независимости из страны выехало около 10 млн человек. Большинство из них – именно трудовые мигранты. И, что самое важное, уезжают в основном молодые люди до 40 лет. Это приводит не только к нехватке рабочих внутри Украины, но и к демографическим проблемам.

Более того, на сегодняшний момент 40% украинцев хотят навсегда переехать в другую страну. Ключевой причиной этого является более прибыльная и интересная работа. Другими мотивами, побуждающими наших граждан задумываться о переезде, являются:

экономические проблемы в Украине;

семейные обстоятельства;

отсутствие условий для самореализации;

политическая нестабильность.

С другой стороны, по словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, заробитчане очень часто оказываются обманутыми своими работодателями. Нередко те обманывают работников из Украины, либо же используют их в качестве рабов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об активном интересе немецких работодателей к украинским работникам. Разнорабочим в Германии предлагают зарплату в размере около 50 тыс. гривен в месяц, а операторам-наладчикам - 110 тыс. гривен. Среди главных требований для поступления на работу - знание немецкого языка.