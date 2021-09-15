Почти половина украинцев хочет за границу: почему уезжают и сколько получают заробитчане

В Украине 40% граждан хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ключевая причина – предложения по интересной и прибыльной работе. Например, в Финляндии украинцы могут получать зарплату от 94 тыс. грн, в Германии –от 58 тыс. грн. 54% граждан не готовы уехать и 6% еще не определились.

Также причинами отъезда украинцев является экономические проблемы в нашей стране, семейные обстоятельства, отсутствие условий для самореализации и политическая нестабильность. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Research&Branding Group.

Отметим, в 2021-м наблюдается самый высокий с 2015 года уровень готовности украинцев к эмиграции. Еще в 2019-м этот показатель был самым низким.

В Польше, куда чаще всего едут граждане нашей страны, платят от 46 тыс. грн. Там есть важные преимущества – оклад, компенсация работникам из нашей страны за отбывание карантина (14 дней), тесты на COVID-19 и бесплатная вакцинация. В Словакии зарплата стартует от 47 тыс. грн, в Латвии – от 33 тыс.

Видео дня

Опытными кадрами из Украины чаще всего интересуются в Польше (44% всех актуальных иностранных вакансий), Литве (15%), Словакии (11%), Германии (7%), Латвии (7%) и Финляндии (7%). Ищут сварщиков, слесарей, операторов рабочих станков, разнорабочих и др.

Так, в той же Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских заробитчан в течение года. Отметим, что до пандемии COVID-19 такие планы имела каждая десятая компания в стране.

Одна из главных причин роста – положительный опыт работы украинцев в Польше. Каждый третий работодатель из соседнего государства положительно относится к украинским работникам. При этом в Польше не хватает рабочих рук, потому что сами поляки уезжают на заработки в Германию и Великобританию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, трудовая миграция украинцев на данный момент не несет большой угрозы для экономического развития страны, однако рано или поздно граждане начнут для себя выбирать страну, в которой они захотят остаться. Это может стать реальной угрозой для экономики Украины.