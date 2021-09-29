Уже не в Польшу. Куда чаще всего ездят украинские заробитчане

Украинские заробитчане в последнее время стали чаще ездить на работу в Германию и Чехию, а не в Польшу. В первую очередь это связано с более высокой зарплатой.

"Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 2,8 тыс. злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тыс. грн, то есть примерно 883 злотых в месяц. Это в три раза меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто, то есть в пересчете 7041 злотых", – заявили в бюро по трудоустройству Personnel Service. Об этом сообщает Польское радио.

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При этом тысячи украинцев, проживающие в Польше, нелегально работают на немецких фермеров и предпринимателей. "Это гораздо проще, поскольку дефицит работников, на который жалуются все больше работодателей в Германии, заставляет власть закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас", – заявил Кшиштоф Инглот из Personnel Service.

Стоит отметить, что в Польше за последний квартал количество вакансий взлетело на треть. Это напрямую связано с тем, что все меньше украинцев едет в соседнее государство на заработки. При этом уже в октябре заканчивается контракт с визовым оператором, после чего большинство украинцев не сможет получать рабочие визы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские заробитчане отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермеры жалуются на свое положение из-за сложившейся ситуации. Им ничего не остается, кроме как дешево экспортировать яблоки за рубеж, ведь так они могут хоть как-то заработать.