Трудовым мигрантам следует помнить о своих правах, чтобы не остаться ни с чем, – эксперты

Среди иностранных фирм по подбору кадров вырос спрос на украинских специалистов, особенно технических специальностей. Но несмотря на, казалось бы, выгодные предложения, даже опытным специалистам стоит помнить о своей правовой защищенности.

Эксперты предостерегают, что случаев, когда инженер или механик возвращался домой ни с чем, – на самом деле немало. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют как рабский труд. Но мы понимаем, почему люди едут за высшим доходом для своей семьи", – говорит Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Видео дня

Он добавляет, что не только страны-соседки, но и дальние, например, азиатские, заинтересованы максимально убрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги.

Пока же специалисты по трудоустройству советуют не забывать: массовая охота заграницы на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не лишает рисков – среди которых отсутствие гарантий получить плату, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.