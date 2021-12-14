Украинцев заставят привязать SIM-карты к паспортам: когда и зачем

В Украине комитет по цифровизации Верховной Рады разрабатывает законопроект, который обяжет SIM-карты, к которым привязаны банковские карты, оформлять на паспорт. Это позволит защититься от мошенников, которые перевыпускают чужие SIM-карты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, некоторые мобильные операторы предлагают своим клиентам восстановить номер телефона в случае, если они знают несколько номеров, на которые чаще всего звонили. Мошенникам достаточно регулярно звонить и сбрасывать вызовы на чужой номер, чтобы вскоре захватить его.

После, имея чужой номер телефона, они находят банковскую карту, которая к нему привязана, сбрасывают пароли, получают доступы в банковское приложение и воруют средства. Один из возможных выходов из ситуации – в отделении мобильного оператора привязать карту к паспорту. Тогда переоформить ее можно будет только с паспортом.

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"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал нардеп Александр Федиенко.

Подобная идея не новая – впервые в Украине привязку номера к паспорту хотели внедрить еще в 2014-м. Эта инициатива была в списке так называемых диктаторских законов. Позже идею хотели реализовать в 2017-м и 2019-м годах, но ни разу это не увенчалось успехом. Сейчас идентификация – по выбору абонента.

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