Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам: что задумали "слуги" и зачем это нужно

Украинцев хотят обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам, чтобы сделать их именными. Такое новшество анонсировал член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. По его словам, сейчас фракция "Слуги народа", которая является автором идеи, проводит социологическое исследование на предмет восприятия этой нормы.

В чем преимущества привязки номера к паспорту и действительно ли это поможет защитить деньги – узнавал OBOZREVATEL.

В этом году исполнилось 20 лет с момента, когда первый украинский банк, ПриватБанк, начал использовать номера мобильной связи для авторизации своих клиентом. Позже эту практику подхватили и остальные банки. Теперь все банковские карты украинцев, так или иначе, привязаны к номеру телефона. Потому мошенники часто предпринимают попытки украсть номера граждан, чтобы получить доступ к их финансам.

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Сделать это не сложно. Дело в том, что если у мобильного оператора нету паспортных данных владельца номера, этот номер фактически ничей. Перевыпустить SIM-карту с таким номером может любой человек.

Схема работает следующим образом. Мошенники несколько раз звонят на номер жертвы с разных номеров. Тут же приходят к оператору с жалобой на утерянную карту и просят ее перевыпустить, называя последние номера, с которых звонили. У оператора нет оснований отказать, ведь он не знает, чей на самом деле этот номер. Таким образом, номер воруют, а уже через него получают доступ к интернет-банкингу или другим услугам, и выводят деньги со счетов или же оформляют займы. Также мошенники могут выкупить и неактивный "финансовый номер", их уже научились находить.

Если же номер будет именным, чтобы перевыпустить карту, нужен будет паспорт. А в случае махинаций гражданин сможет защитить свои права в суде. По словам нардепа Федиенко, законопроект, над которым они уже работают, будет касаться только финансовых номеров и призван защищать украинцев от мошенников.

"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал нардеп.

Подобная идея не новая, впервые в Украине привязку номера к паспорту хотели внедрить еще в 2014-м. Эта инициатива была в списке так называемых диктаторских законов. Позже идею хотели реализовать в 2017 и 2019 годах, но ни разу это не увенчалось успехом. Сейчас идентификация – по выбору абонента.

"Процедура идентификации абонентов припейд предусмотрена в действующем телеком-законодательстве Украины в качестве добровольного выбора. Для этого абонент может обратиться в сервисный центр оператора и зарегистрировать данные паспорта. Тем не менее, около 80% абонентов Украины все еще обслуживаются анонимно", – сообщили на запрос OBOZREVATEL в компании "Киевстар".

Сейчас привязка SIM-карты к паспорту работает почти в 100 стран мира: от Норвегии и Германии до России и Беларуси.

При свободном обороте получить карту мобильной связи максимально легко и действия абонента достаточно сложно отследить. Но на самом деле, по словам CEO IT-Association Vinnytsia Дмитрия Софины, от свободного оборота карт гораздо больше преимуществ получают далеко не обычные граждане. Среди выгодополучателей:

операторы мобильной связи – меньше затрат на организацию процедуры подключения абонента, а также не нужно организовать сбор и жесткое хранение персональных данных;

субъекты хозяйствования, совершающие агрессивные продажи по телефону – можно покупать множество SIM карт без всякой идентификации (СПАМ);

коллекторские организации, которые вместо судебных споров занимаются вымогательством у истцов и их близких (не имеющих никакого отношения к займам);

мошенники, преступники, террористы и другие граждане, нарушающие закон, которых даже правоохранительным органам сложно выявить и идентифицировать;

коррупционные политические элиты, боящиеся преследования и фиксации их нарушений через идентификацию звонков с определенных номеров.

Идеи привязки номера к паспорту часто опасаются, апеллируя к праву на частную жизнь и конфиденциальность. Граждане попросту боятся, что за ними начнут массово следить спецслужбы. Но, важно понимать, что с нынешним развитием технологий отследить действия граждан можно и другими способами. Часто люди сами сообщают о себе слишком много информации в соцсетях.

По словам Софины, отсылки к праву на частную жизнь – это некие спекуляции, а привязка к паспорту на самом деле имеет много преимуществ для людей.

"Можно будет эффективно бороться со спамом и нарушением конфиденциальности жизни граждан, так как при обращении в правоохранительные органы, можно идентифицировать лиц, совершающих эти действия. Если присутствуют противозаконные действия со стороны мошенников и преступников, при получении решения суда можно легко и быстро установить личность и привлечь его к ответственности", – говорит он.

В "Киевстаре" также отмечают, что зарегистрированные абоненты, в отличие от не зарегистрированных, имеют право получить остаток неиспользованных средств со своего счета.

Как рассказывает эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич, появление в законодательстве нормы об обязательном использовании клиентами банков контрактных номеров на практике ничего не изменит. По его словам, в Украине уже был случай, когда деньги клиентки банка были украдены в результате ошибок операторской компании. Несмотря на то, что её номер имел статус персонифицированного и любые операции с ним должны были происходить при её личном присутствии, мошенники завладели этим номером. Вопреки, казалось бы, очевидным обстоятельствам суды отказали пострадавшей в праве требовать от компании возмещения убытков. Потому номер по паспорту – далеко не панацея от мошенничества.

"Появление законодательной нормы использовать только контрактные номера не решит проблему массового противоправного завладения "финансовыми номерами". Об этом свидетельствует опыт Российской Федерации, где ,несмотря на обязательную персонификацию всех без исключения номеров, масштабы мошеннических действий еще больше, нежели в Украине. Мошенники используют подложные доверенности, поддельные документы, попросту подкупают сотрудников операторских салонов", – подытожил Химич.

В целом, привязка мобильного номера к паспорту имеет как недостатки, так и преимущества. Частично, это может помочь защитить личные данные, но если мы говорим о противодействии мошенничеству в банковской сфере, то такая система не совсем эффективна, ведь злоумышленникам удается проворачивать схемы даже с контрактными номерами. Вероятно, вместо дополнительной защиты "финансового номера" стоило бы разработать схемы авторизации с идентификацией более высокого уровня. Если, конечно, предназначение законопроекта именно борьба с мошенничеством, а не нечто другое.