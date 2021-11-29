У украинцев воруют деньги в интернете: топ-4 схемы мошенников и способы защиты

Кроме телефонных схем у мошенников есть целый арсенал уловок, с помощью которых они обманывают и обворовывают украинцев. Аферисты отправляют фишинговые сайты, "разводят" граждан на разных торговых порталах по типу OLX и выдуривают деньги с помощью объявлений о продаже.

OBOZREVATEL в своем материале расскажет о 4 самых популярных схемах мошенников в интернете и способах защиты.

Мошенники выступают в роли продавцов или покупателей. Они предлагают купить какой-то товар и требуют за него предоплату – полную и минимальную.

Аферисты выставляют объявления на OLX, предлагают купить одежду, обувь, технику, квартиру и прочее. После того, как жертва скидывает средства, собеседник исчезает.

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Способы защиты: требовать отправить товар наложенным платежом, договориться о специализированной доставке через портал.

Такие доставки есть, к примеру, у OLX и Prom. С OLX Доставкой не нужно никаких предоплат. Это происходит таким образом:

покупатель оплачивает товар только после осмотра и получения в отделении почты, а стоимость доставки уже резервируется на условном счете в рамках самой услуги. Поэтому и нет необходимости отправлять предоплату за доставку лично продавцу;

продавец не теряет на доставке товара, если покупатель от него откажется или не придет на отделение почты вовсе.

Если продавец якобы товара является мошенником, то он не отправит его по такой доставке.

Также очень часто фейковые продавцы отсылают покупателям поддельные ссылки на сайты. Мошенники завлекают клиентов, подробно рассказывают о товаре и втираются в доверие. После этого они предлагают продолжить диалог на стороннем мессенджере. Это может быть Viber, Telegram, Instagram и др.

После этого они отправляют ссылку на поддельный сайт. После того, как покупатель введет данные своей карты, "разводилы" снимают или переводят деньги с вашего счета. В компаниях советуют использовать и договариваться о покупке или продаже именно в чате официального сайта.

Способы защиты: не переходить в мессенджеры, оформлять сделки с использованием доставки, с которой работает сайт, проверять адрес самого сайта.

Настоящие версии сайта:

основная – olx.ua;

мобильная версия – m.olx.ua;

магазин – name.olx.ua;

Аферисты часто создают поддельные версии, и на вид они могут быть как настоящий. Но главное – ссылка. Если это olx-ua.us, olx.cx. olx.ua.biz, olxua.xyz, то будьте уверены, что сайт – липа.

Жертвой может стать не только покупатель, как это часто и бывает, но и продавец. С помощью такой аферы мошенники украли у журналиста Александра Чеканова 4 тыс. грн.

"Я перешел по ссылке и ввел данные карты (да-да, в том числе CVV). Сначала виртуальную. Там на счету была одна копейка, поэтому она не прошла (это мне уже потом в банке пояснили). Введя данные карты, на которых находились деньги, я сначала столкнулся с трудностью верификации. Мне не приходило SMS. Но это и не нужно было. Сначала списались 150 гривен за какие-то развлечения, а потом пошло – по 999 в четыре захода", – написал журналист.

Также мошенники обманывают украинцев и в Instagram-магазинах. Еще раз повторим: соглашаться на предоплату не стоит, слишком большой риск. Даже если вам кажется, что сообщество кристально чистое, то не нужно спешить с выводами. С помощью поддельных аккаунтов можно сделать фейковые отзывы и комментарии.

Кстати, не все продавцы, которые требуют предоплату за товар – обманщики. Если мы говорим именно о Instagram, то есть специальные сообщества, куда клиенты пишут отзывы и сообщают о мошенниках. Одно из таких – @stop.kidalo. Для проверки продавца или интернет-магазина можно написать в direct (личное сообщение) и спросить, были ли жалобы. Также stop.kidalo предоставляет перечень проверенных продавцов.

Поговорим об интернет-попрошайках. Аферисты распространяют множество объявлений от благотворительных организаций, приютов и родителей с просьбой помочь с лечением детей.

Аферисты размещают жалобные публикации якобы о сборе средств, но фотографии документов очень плохого качества, и информации практически не видно. Мошенники выкладывают фото детей и указывают разные имена, диагнозы, но банковская карта зачастую повторяется.

Способы защиты: звонить в организацию, чтобы уточнить номер расчетного счета, посетить организацию, переводить средства для нуждающихся только через проверенные организации и фонды.

Зачастую злоумышленники отсылают в соцсетях или SMS уведомления о якобы выигрыше ценного приза. Может прийти сообщение, что вы стали призером розыгрыша или победителем конкурса, а приз можно получить сразу, но нужно лишь оплатить небольшую комиссию за доставку.

Сумма оплаты в основном указывается незначительная. Однако после ее оплаты так называемые представители компаний и организаций вмиг пропадают.

Способы защиты и проверки: позвонить по номеру компании, написать в службу поддержки указанной собеседниками компании, не реагировать на сообщения.

О еще одной схеме рассказали на "Новой почте". Мошенники обманывают украинцев, используя доставку компании. В результате люди теряют десятки тысяч гривен. К примеру, именно так недавно украли тонну орехов на 180 тыс. грн.

Схема мошенников работает таким образом:

Аферисты притворяются покупателями товаров в интернете. Как правило, злоумышленники выбирают дорогие товары; Мошенники связываются с продавцом выбранного товара и предлагают сделать предоплату и сразу перевести полную сумму заказа на банковскую карту. При этом "покупатели" называют условие предоплаты – от продавца требуют номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества. Продавца просят указать получателем посылки не покупателя, а самого себя. Якобы тоже для безопасности, мол, так никто другой не сможет получить груз, пока не придут деньги. Мошенники говорят, что продавец должен будет сменить имя получателя после получателя денег на карту. Если продавец соглашается и делает все, как ему сказали – отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную – аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают документы и просто забирают груз вместо него.

Способы защиты: пользоваться услугой "наложенный платеж" и не поддаваться на уговоры, указывать честную объявленную стоимость посылки, с осторожностью предоставлять свои данные незнакомцам.

OBOZREVATEL ранее выяснил:

как правильно пользоваться банкоматом, что делать, если аппарат не выдал деньги и как защититься от мошенников;

как аферисты обманывают граждан с помощью терминалов и какие есть способы защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Черной пятницы (период распродаж и высоких скидок) мошенники разработали новую схему. Под предлогом акций они якобы продают дешевый товар, однако в результате либо выманивают данные банковских карт украинцев, либо пропадают после оплаты.