Украинцев предупредили о подорожании одного из основных продуктов

Цены на яйца в Украине вскоре вырастут на 8-14%. Уже до новогодних праздников стоимость может составить 38-40 грн за 10 штук, прогнозирует аналитик "УКАБ" ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин.

Сейчас десяток яиц в среднем стоит примерно 35,20 грн, а с начала ноября цена выросла на 1%. Об этом сообщает 13 ноября Аgronews.

Как объясняет эксперт, здесь выступает сезонный фактор. "Уменьшение предложения приводит к росту цены. Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.

В Украине уже в ноябре может подорожать картофель. Как объясняет директор семенной компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук, цены на продукт пока нестабильные. К тому же, из-за жаркой погода в стране будет продаваться много мелких и нетоварных клубней.

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"Думаю, реально цена стабилизируется только в ноябре. Тогда будет понятно, сколько картофеля и какого качества заложено в хранилища. До тех пор ожидать повышения цены на картофель не стоит", – сказал Гордийчук.

Ранее в Украине на фоне хорошего урожая стали снижаться закупочные цены на сырье для производства подсолнечного масла – теперь тонна подсолнечника стоит 18-19 тыс., а не 20 тыс. грн. Однако говорить о падении цен на сам продукт не приходится. Литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 грн, и цена может подняться еще на 2-3%.

"Цены на пальмовое масло остаются высокими. Это в ближайшее время будет поддерживать цены на соевое и подсолнечное масло на высоком уровне", – объяснили специалисты.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в октябре цена на газ для молочных предприятий увеличилась с 11 до 38 грн за куб. м. По этой причине переработчики вынуждены поднимать цены на молочные продукты.

По прогнозу гендиректора "Яготинского маслозавода" Сергея Косяченко, в ближайшие месяц-два подорожание составит примерно 10%, а часть предприятий даже "не переживут" зиму.