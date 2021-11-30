Украинцев по требованию МВФ начнут индивидуально проверять: тех, кто недоплачивают налоги, накажут

В Украине уже к 1 декабря 2021-го создадут спецподразделение Государственной налоговой службы, которое будет в индивидуальном порядке проверять плательщиков. Тем, чьи доходы и расходы не будут совпадать, могут заставить объяснить источник происхождения средств и досчитать налоговое обязательство.

Соответствующее нововведение прописано в меморандуме с МВФ, который опубликовал Минфин. "К 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных плательщиков", – говорится в документе. Как рассказали изданию UBR профильные эксперты, такой шаг – логичное решение на фоне введения налоговой амнистии.

То есть украинцам дали шанс легализовать заработанное в тени и уплатить небольшой налог (от 5 до 9%). А те, кто откажется добровольно заплатить государству, вынуждены будут платить налоги по полным ставкам. К примеру, налог на доходы физлиц вместе с военным сбором составляет 19,5%.

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Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что и сейчас есть подоразделение налоговой, которое занимается администрированием для физлиц. Налоговики должны анализировать ту информацию, которая есть у них в распоряжении и "делать выводы" о том, действительно ли украинцы платят налоги со всех своих доходов. К примеру, если человек владеет большим количество недвижимости, но при этом официально безработный или зарабатывает минималку, вероятно, у него есть теневой доход.

Управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов считает, что при контроле, вполне возможно, будут задействованы "и другие механизмы, вплоть до "жалоб соседей". Такая практика, к примеру, успешно действует в США.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

Те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Также в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн. Это вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.