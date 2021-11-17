Украинцам пересчитают зарплаты: как изменится минималка и кому начнут платить больше

В 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет всего на 3% – с 6 500 грн по состоянию на 1 января до 6 700 грн с 1 октября. Такие показатели закреплены в новом госбюджете, который уже приняли в первом чтении. При этом инфляция, согласно проекту, должна вырасти на 6,2%.

Значит ли это, что украинцы станут беднее, и кому все же стоит ждать роста доходов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн, но с 1 декабря она должна вырасти до 6 500 грн. Всего за текущий год минималка увеличится на 1 500 грн.

А вот в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн, что вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.

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Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева уверен, минимальную зарплату планируют увеличить столь несущественно из-за неправильных приоритетов бюджета-2022. Он считает, что рост зарплат мог быть иным.

"Мы не просто могли бы повысить ее на больше, но и обязаны это сделать. Тарифы увеличились на 35%. Продукты питания также растут в цене. Если даже выходить из уровня инфляции и роста базовых цен, зарплата должна быть минимум 8,5-9 тыс. грн", – утверждает экс-министр.

Для того, чтобы граждане становились богаче, темпы роста минимальной заработной платы должны хотя бы превышать темпы роста инфляции. В следующем году этого, очевидно, не будет, потому фактически украинцы будут становиться беднее.

Вместе с этим будет падать и покупательная способность. А если люди меньше покупают – меньше платят и налогов, что не очень хорошо для бюджета. Также ситуация с минималкой отразится и на Пенсионном фонде. Как утверждает Рева, 40% поступлений в ПФУ начисляются от минимальной зарплаты. Но поскольку ее повышение будет незначительным, от этого очень пострадает сам фонд. Его поступления вырастут несущественно, а вот расходы – наоборот. Ведь кроме роста минимальной пенсии, которая привязана к минимальной зарплате, на 2022-й запланировали еще четыре этапа повышения выплат.

В бюджете-2022 расходы на Пенсионный фонд увеличивать не планируют, а это значит, что проблемы у него только усилятся. Из положительного – рост "минималки" часто влияет на рост всех остальных зарплат по рынку. Но если минимальная зарплата растет очень несущественно, стоит ли ждать роста средних зарплат?

Согласно опросу сайта по поиску работы Jooble, 48% работодателей в 2022-м планируют поднимать зарплату своим сотрудникам. Исходя из этого, можно предположить, что средняя зарплата в 2022-м должна расти. Но эксперт рынка труда Татьяна Пашкина утверждает, что надеяться на существенный рост доходов большинству украинцев не стоит.

"Средний коридор зарплаты, которую поднимают, это 5-10%. Очень редко – 15-20%, но это удерживающие меры, когда специалиста нужно держать двумя руками, потому что он уже почти уволился. Такие повышения – точечные. Глобального послековидного повышения зарплат, по моему мнению, пока не произойдет", – считает Пашкина.

Несмотря на общие тренды, профессиям, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда в Украине, повышения зарплат все-таки ожидать стоит. "У нас сложилась практика, что прежде всего поднимают зарплату тем, кто дефицитный, кого не хватает. А уже потом смотрят на тех, кому стоило бы добавить эту зарплату исходя из каких-то расчетов справедливости и так далее", – говорит Пашкина.

По словам эксперта, в 2022-м среди востребованных останутся работники сферы IT, специалисты по производству, менеджеры по продажам. Также зарплаты могут вырасти у рабочих, ведь часть из них, вероятно, поедет на заработки в Европу, а это значит, что на нашем рынке их может не хватать.

Повышение зарплат в который раз обещали медикам и педагогам. Но, судя по запланированному бюджетному финансированию медицины и здравоохранения, денег на существенное увеличение их дохода опять не хватит.

В целом, ситуация с зарплатами в 2022 году выглядит не оптимистично. Минималка растет несущественно, резкого повышения темпов экономического развития мы также не наблюдаем, потому и предпосылок для существенного роста заработных плат в целом по рынку нет. Госстат, вероятно, в течение следующего года будет фиксировать некий статистический рост средних зарплат. Но он будет происходить, скорее всего, за счет "авангардных" специальностей. А большинство украинцев в следующем году вряд ли почувствуют себя богаче.