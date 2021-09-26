Украинцев обяжут содержать пожилых родителей, иначе лишат наследства: Кабмин принял решение

Украинцы, которые не хотят или не могут ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать все затраты таких учреждений. В противном случае такие граждане лишатся права на наследство.

Соответствующий законопроект уже был одобрен Кабинетом министров, о чем стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube 22 сентября. Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью внедрения механизма защиты имущественных прав людей преклонного возраста.

Авторы документа указывают: сейчас нередко встречаются случаи, когда совершеннолетние дети игнорируют законные обязанности по содержанию родителей и уходу за ними в периоды частичной или полной утраты дееспособности (тяжелая болезнь, инвалидность, немощность). В результате пожилые люди оказываются в интернатах, пансионатах или других социальных учреждениях, где содержатся за государственный счет.

Видео дня

В связи с этим, законопроектом предлагается:

обязать совершеннолетних детей оплатить все расходы социальных служб на содержание их пожилых родителей, если самостоятельно они этого делать не могут или не хотят;

предоставить право учреждениям для престарелых и местной власти требовать возмещения расходов в судебном порядке , если человек отказывается это делать добровольно;

запретить гражданам, на которых оформлена опека в отношении их родителей, вступать в права наследства, пока они не рассчитаются в полном объеме со специализированными учреждениями.

Также ужесточаются требования к законным опекунам, заключившим договор пожизненного содержания и претендующих на наследство подопечного. В частности:

на таких лиц также накладываются обязательства по компенсации расходов социальных служб, в случае невыполнения которых опекунов лишат права на наследство подопечного;

опекунов обяжут материально обеспечивать подопечных фиксированной ежемесячной суммой, которая не должна быть не меньше двух размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (3708 грн). Сейчас размер денежного обеспечения определяется исключительно по договоренности сторон;

опекуны обязаны будут и содержать подопечного, и ухаживать за ним в случае необходимости. Сейчас можно выбрать либо уход, либо содержание, или же по желанию – и то, и другое;

государственные и частные учреждения по уходу за пожилыми людьми, а также местные органы власти получат право быть стороной в договоре пожизненного содержания и ухода и, соответственно, будут иметь право унаследовать имущество подопечного.

Кроме того, законопроектом существенно расширяются полномочия органов опеки и попечительства. Без их разрешения опекун не сможет сдать квартиру подопечного в аренду. Это же будет касаться и детей, на которых оформлена опека в отношении их родителей. Сейчас такое ограничение действует только в отношении продажи или обмена жилья.

Помимо этого, органы опеки смогут заблокировать любую сделку в отношении имущества лица, находящегося на попечительстве. Запрет наложат в случае, если во время проверки выяснится, что между опекуном и подопечным не достигнуто согласия по поводу отчуждения или аренды имущества, либо же органу опеки покажется, что запланированная операция с имуществом противоречит интересам подопечного.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата – ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексаций пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.

В 2022 году часть пенсионеров получит прибавку в 1590 грн.