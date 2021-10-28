Украинцев обманывают на кассах в супермаркетах: главные хитрости

Украинцев в супермаркетах обманывают на кассах: пробивают товары по тем ценам, которые не соответствуют заявленным на прилавках. Кроме того, обманывают со сдачей и включают в чек те товары, которые покупатели не брали.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. На кассе также есть несколько вариантов обмана. Первый – цена на товар на весах в зале и на кассе может быть разная. Если вы взвесили продукт сами и выбили себе ценник, возможен вариант, что на кассе цену автоматически пересчитают. Там может стоять более дорогая ценовая база и заметить это достаточно сложно.

Также стоит помнить, согласно постановлению Кабмина, сдача меньше 5 копеек остается магазину, что больше – кассир должен отдать покупателю. Если вам недодали, к примеру, 50 копеек – это уже нечестные действия.

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"Я сам был свидетелем, когда продавец сказала: "Буду должна вам 70 копеек". И это случается не единожды. У нее так 100-300-400 покупателей за день может пройти. В некоторых магазинах по 3 тысяч покупателей, чтобы вы понимали. Вот и получается такой навар", – говорит эксперт Максим Несмиянов.

Кроме того, в чек могут включить дополнительные товары. О таком случае недавно сообщил в Facebook коммерческий директор 1+1 Media Валерий Вареница: "Раньше на кассе Сильпо хоть для приличия спрашивали, нужны ли мне те или иные "подарки", теперь же автоматом выставляют их в счет, даже не спрашивая согласия".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.