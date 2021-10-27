Украинцев массово обманывают в супермаркетах: какие схемы используют и на что обращать внимание

Обсчет, недовес, продажа простроченной или испорченной продукции – это далеко не полный список "хитростей", на которые идут украинские супермаркеты, чтобы больше заработать на покупателях. Такие схемы работают практически у всех, независимо от ценового уровня и от того, "наша" сеть или "заграничная".

С какими формами мошенничества чаще всего сталкиваются украинцы во время покупок и как не попасться на "удочку" супермаркетов – узнавал OBOZREVATEL.

За границей существуют целые магазины, где можно приобрести просроченные товары по сниженной цене, на свой страх и риск. Согласно же украинскому законодательству, продавать продукцию, у которой вышел срок годности – запрещено. Но далеко не все магазины внимательно следят за продукцией на своих прилавках. А если и находят "прострочку" – не спешат убирать.

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Если срок годности товара уже подходит к концу, то его можно реализовать по скидке. Но украинские супермаркеты таким правом часто злоупотребляют. Скидки ставят на те продукты, срок годности которых давно вышел или же внешний вид явно демонстрирует: продукт испортился.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в одном из своих недавних видео нашел много просроченной продукции по скидке в магазине Novus на столичных Позняках.

Потому, всегда проверяйте информацию на упаковке и думайте, стоит ли покупать испорченный продукт, даже дешевле. Также обращайте внимание на внешний вид продукта. Ведь бывает, что срок не вышел, а использовать его уже нельзя из-за плохих условий хранения.

"Мы, к сожалению, не знаем, что происходит на складах, – говорит председатель правления "Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий. – Но мы можем посмотреть на прилавки, как они охлаждены и какая там температура. Если покупаете замороженные продукты с холодильника, овощи замороженные или еще что-то в этом роде, они должны "рассыпаться". Если же они "одним комом", в процессе логистики был нарушен температурный режим. Оно смерзлось и могло испортиться. Любое нарушение целостности упаковки также может привести в порче".

Если даже среди "скидочных" находятся товары, строк годности которых еще не закончился – не спешите радоваться. Возможно, скидка не настоящая.

С такой схемой на днях столкнулась и журналистка OBOZREVATEL Леся Гасыч. На своей странице она опубликовала фото сыра, который после скидка стал гораздо дороже:

"Сильпо научит, как на товаре, где подходит к завершению срок годности, можно не потерять, но еще и наварить. Сыр по обычной цене стоит 239 грн/кг, при минус 50 цена становится 344 грн/кг. В другом магазине еще наклеено перед этим -25%. То есть, это проблема не с одной точкой. Получит на орехи тот, кто криво наклеил скидки?"

Что касается веса – здесь есть несколько вариантов обмана. Первый – весы в магазине, как часто бывает на рынке, могут быть "подкручены". Если вы покупаете весовой товар, то заплатите больше, чем должны. В таком случае можно попробовать перевесить продукцию на нескольких весах, но это не всегда работает.

"Если магазин централизованно хочет дурить покупателей, все весы будут показывать одинаково неправильно", – говорит Безрукий. Второй вариант связан с тарой, на которой продают продукцию. Вы должны платить только за вес непосредственно продукта, который покупаете, но часто в общий вес учитывают и тару. Если это касается недорогой колбасы или сыра – вы это не особо ощутите. Но вот если купите что-то более дорогое – немало потеряете.

"Это очень ощутимо, когда вы покупаете сухофрукты, к примеру, 500 грн/кг. А плашка может быть до 10% от веса товара", – говорит Несмиянов.

Также проблемы с весом могут быть у упакованных заводских товаров. Их реальный вес может не совпадать с заявленным на упаковке.

"Часто приходишь в супермаркет, на упаковке указано 500 грамм печенья, а по факту там 300 грамм. – говорит Несмиянов. – Это заводской брак, скорее всего, но такие случаи бывают. Потом очень сложно доказать, что вы не съели эту часть печенья. Ведь упаковка была закрыта при покупке, а вы приносите открытую. У нас был случай, когда вместо 1 килограмма 700 грамм было. До 30% – легко. По мороженому такая же была история летом, когда 12% не хватало в упаковке пломбира".

На кассе также есть несколько вариантов обмана. Первый – цена на товар на весах в зале и на кассе может быть разная. Если вы взвесили продукт сами и выбили себе ценник, возможен вариант, что на кассе цену автоматически пересчитают. Там может стоять более дорогая ценовая база и заметить это достаточно сложно.

Также стоит помнить, согласно постановлению Кабмина, сдача меньше 5 копеек остается магазину, что больше – кассир должен отдать покупателю. Если вам недодали, к примеру, 50 копеек – это уже нечестные действия.

"Я сам был свидетелем, когда продавец сказала: "Буду должна вам 70 копеек". И это случается не единожды. У нее так 100-300-400 покупателей за день может пройти. В некоторых магазинах по 3 тысяч покупателей, чтобы вы понимали. Вот и получается такой навар", – говорит Несмиянов.

Кроме того, в чек могут включить дополнительные товары. О таком случае недавно сообщил в Facebook коммерческий директор 1+1 Media Валерий Вареница: "Раньше на кассе Сильпо хоть для приличия спрашивали, нужны ли мне те или иные "подарки", теперь же автоматом выставляют их в счёт, даже не спрашивая согласия".

Если не хотите платить лишнего или купить плохой товар – будьте предельно внимательны. Само собой, предусмотреть все варианты обмана очень сложно. Но если вы будете приходить в магазин с четко сформированным списком покупок, смотреть на этикетки и в случае чего проверять информацию – обмануть вас будет сложнее, чем если вы зайдете в магазин просто посмотреть и будете покупать все подряд.