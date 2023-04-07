Украинцам выдают фальшивые евро: какие купюры самые опасные

В Украине распространяют фальшивые евро – чаще всего мошенники подделывают купюры больших номиналов. В целом же евро – после доллара – среди всех иностранных валют подделывают чаще всего.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: на долю этой валюты в 2022 году приходилось 8% всех подделок денег других государств.

Чаще всего же злоумышленники подделывали евро 2 номиналов. В частности:

50 евро – 26% общего количества изъятых поддельных купюр;

100 евро – 28%.

Какие подделывают доллары

На долю доллара же приходится 91% всех фальшивок. Как и с евро, подделывают чаще всего купюры 2 больших номиналов:

100 долларов – 76% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 23%.

Куда обращаться, если получили фальшивку

Как рассказали в Нацбанке, в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот украинцы могут обращаться в банки. Те передадут подозрительные банкноты регулятору – для проведения исследований.

"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику", – отметили в НБУ.

Деньги за подделки не возвращают

В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.

"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди гривни чаще всего подделывали купюры старого образца (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.

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