Украинцам урежут выплаты на питание и проживание: кого зацепит

Правительство Румынии приняло решение ограничить выплаты украинским беженцам на питание и проживание. Так, с 1 мая единовременная ежемесячная помощь будет предоставляться максимум на протяжении 4 месяцев подряд.

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Об этом сообщает Digi24. Также, отмечается, с помощью выплат власти страны намерены ускорить интеграцию украинцев в местное общество.

Для этого право получения единовременной помощи будет предоставляться не всем – а только в некоторых случаях. В частности, если беженец предоставит доказательства:

трудоустройства;

зачисления несовершеннолетних в учебные заведения.

При этом подчеркивается: в настоящее время в Румынии находится 110 тыс. украинцев. Работу из которых имеют 5 007 человек.

Нужно ли будет декларировать помощь

В то же время в Верховной Раде поддержали законопроект, освобождающий беженцев от необходимости декларировать денежную помощь, полученную за рубежом. В частности, речь идет о выплатах от:

иностранных государств;

организаций.

Что касается полученной помощи в Украине

В то же время в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) отметили: если полученная в Украине в период действия военного положения денежная помощь от других стран уже была задекларирована, никаких юридических последствий за собой это не повлечет. Исключение – помощь от России.

А вот денежная помощь, полученная от Украины, декларированию подлежит. Речь, в частности, о:

средствах, выплаченных на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

денежной помощи по программе "єПідтримка" в размере 6500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, пережившие оккупацию украинцы до конца апреля получат выплаты от международных доноров. При этом возраст и пол таких людей не будет приниматься во внимание.

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