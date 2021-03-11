Украинцам проведут еще три этапа повышения пенсий: кому прибавят 1650 грн

Украинцев в 2021-м ожидают еще три этапа повышения пенсий. В результате максимальная выплата увеличится на 1650 грн.

Это следует из утвержденного бюджета Пенсионного фонда. Помимо указанных этапов повышения, также в апреле пенсии поднимут работающим украинцам.

До 1 июля украинцы получают пенсии, размер которых не может быть меньше 1769 грн. А уже с 1 июля минимальную пенсию поднимут до 1854 грн. При этом максимальная пенсия увеличится сразу на 850 грн – до 18 540 грн.

Соответствующий перерасчет утвержден в бюджете Пенсионного фонда. Как уже писал OBOZREVATEL, всего перерасчет произойдет в пять этапов. В июле он будет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Согласно закону, украинские пенсионеры должны получать выплату, размер которой не меньше прожиточного минимума. Вместе с ростом последнего показателя пересчитают и выплаты. Также стоит отметить, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно выше.

Украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет потеряют по 1200 грн из-за того, что Кабмин решил перенести повышение их выплат на три месяца. Это следует из решения правительства, согласно которому прибавку перенесли с июля на октябрь. Главная причина – сэкономить на пенсионном обеспечении части украинцев. Стоит отметить, что размер прибавки составит около 400 грн.

Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение количества украинцев, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021-м – для 75+.

Еще раз минимальную пенсию повысят 1 декабря. Вместо 1854 грн будут платить 1934 грн. При этом максимальная пенсия увеличится с 18 540 до 19 340 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: