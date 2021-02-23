Повышение пенсий для части украинцев перенесли

Украинское правительство отложило начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации в размере 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Также отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на установленный коэффициент. Об этом сообщается на портале правительства.

Решение принял Кабинет министров на заседании 22 февраля. Документ устанавливает порядок пересчета пенсионных выплат, начиная с 1 марта 2021-го. Ежегодную индексацию будут производить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты, который учитывается для вычисления пенсии (в размере 1,11).

Напомним, что украинские пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн. Всего перерасчет коснется 8 млн украинцев (из 11,4 млн пенсионеров), а средний размер прибавки составит 308 грн.

Размер минимальной надбавки составит 100 грн. Дело в том, что если расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума (ПМ), то из государственного бюджета покрывают разницу и платят ПМ. Те, у кого разница между расчетной пенсией и фактической меньше 11%, повышение на себе не почувствуют. Если же прибавка по формуле составляет меньше 100 грн, ее округлят до указанной суммы.

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