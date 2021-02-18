Пенсии в Украине повысят пять раз: какое решение принял Кабмин

Кабинет министров 17 февраля утвердил бюджет Пенсионного фонда (ПФУ) на 2021-й. В нем заложили несколько этапов перерасчета пенсий, который коснется большинства украинцев на заслуженном отдыхе.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики. Доходы ПФУ составят 495,5 млрд грн, из них с работающих соберут всего 293,8 млрд грн, остальное придется компенсировать из государственного бюджета. Расходы составят те же 495,5 млрд.

Как будут расти пенсии в 2021-м:

в январе и в декабре 65-летним повысят пенсии из-за роста минималки (если хватает стажа, они могут получать как минимум 40% от минимальной зарплаты);

доплатят тем, кому исполнилось 75 лет (около 400 грн), и продлят надбавку для тех, кому уже за 80 лет;

в июле и декабре повысят минимальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума;

проиндексируют пенсии ориентировочно на 11% (в марте или позже).

"Средства Государственного бюджета Украины на пенсионные программы составляют 195,3 млрд грн, из которых на: уплату единого взноса за отдельные категории лиц – 27,9 млрд грн; финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда Украины – 167,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 марта должны провести плановый перерасчет (индексацию) пенсий. Ориентировочно каждый украинец может получить на 11% больше расчетного размера выплаты.