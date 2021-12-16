Украинцам продают просрочку по скидкам: как супермаркеты обманывают покупателей

В украинских супермаркетах начались предновогодние акции. Зачастую продавцы используют этот период, чтобы избавиться от залежавшегося товара и продуктов, срок годности которых подходит к концу. Такие товары обычно продают с существенной скидкой – чтобы привлечь внимание покупателей.

В итоге вместе с качественным товаром люди покупают "неликвид". Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Просроченные продукты можно встретить среди акционных товаров в период резкого роста спроса. Ведь в другое время их, вероятно, никто уже не купит.

Глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли дефектов. Иногда они могут быть скрыты.

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Особенно это касается уцененной продукции. Часто проблемы возникают при покупке деликатесов по акции.

"Недавно во время одного из рейдов мы обнаружили красную рыбу. Она была с нормальным сроком годности, но шла по акции. Мы сначала не поняли, в чем дело. Но когда стали рассматривать ее очень близко, то заметили, что была повреждена упаковка. А на самой рыбе была плесень, в той части, где она соприкасается с фольгой. Когда берешь продукт, этого не видно. А на самом деле там есть проблемы. Такую продукцию употреблять в пищу нельзя", – рассказала Куликова.

По ее словам, в период предпраздничного ажиотажа супермаркеты периодически "сбрасывают" такую неликвидную продукцию, которую следовало бы вовсе убрать с полок. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов уточняет: просроченную продукцию могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром.

Напомним, ранее в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве эксперты во время проверки обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью. Кроме того, на прилавках нашли икру, которую должны были изъять из прилавков еще четыре месяца назад.

Это не единственный случай. В супермаркете "Мегамаркет" недалеко от м. Олимпийская в Киеве эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов обнаружил просроченное масло и торты.

А проверка в столичном ресторане выявила волосы в продуктах, "потекшее" мясо, просроченное масло, грязь и нарушения пожарной безопасности. При этом часть всей продукции оказалась просроченной.