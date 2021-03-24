Украинцам пообещали существенное повышение прожиточного минимума

Министерство социальной политики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума до реальной величины.

Предполагается обеспечить ускоренное увеличение показателя для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В частности, в 2022 году ожидается повышение прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 году – на 25%.

В ведомстве отметили, что разработали ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду, предусматривающие:

новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов);

введение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), устанавливаемые к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии, стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий);

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена.

Напомним, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднюю зарплату (около 12 тыс. грн) получают операторы, кассиры, охранники. Всего в перечне вакансий со средними заработными платами несколько десятков специальностей.