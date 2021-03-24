Українцям пообіцяли суттєве підвищення прожиткового мінімуму

Міністерство соцiальної політики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини.

Передбачається забезпечити пришвидшене збільшення показника для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зокрема, у 2022 році очікується підвищення прожиткового мінімуму на 14%, у 2023 році – на 15%, а у 2024 році – на 25%.

У відомстві наголосили, що розробили низку законопроєктів, які схвалено урядом та подано до Верховної Ради, якими передбачено:

нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);

запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог);

запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

При цьому жодна із соціальних виплат, які на сьогодні одержують громадяни, не буде зменшена.

Нагадаємо, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середню зарплату (близько 12 тис. грн) отримують оператори, касири, охоронці. Усього в переліку вакансій із середніми заробітними платами кілька десятків спеціальностей.