Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделку

Несмотря на то, что в Украине существенно снизился уровень подделки банкнот гривни, полностью фальшифки не исчезли. Так, по итогам 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных. Проверить подлинность банкнот можно в несколько способов – в частности, на ощупь.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: по итогам же 2021 года в Украине было обнаружено около 7,1 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих. Т.е., более чем в 3 раза больше.

"Согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2022 году почти в 6 раз выше и составил примерно 13 банкнот евро. По итогам 2021 года – 12 банкнот", – рассказали в регуляторе.

Какие гривни подделывают чаще всего

Как отметили в НБУ, в 2022 году чаще всего подделывали купюры старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

Как проверить подлинность банкнот

Проверить подлинность гривневых купюр можно в несколько способов. В частности, на ощупь.

"Так проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати", – объясняют в Нацбанке.

Также можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:

наличие водяных знаков (изображение портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, а также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни);

наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) – фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Проверить подлинность купюры можно и изменяя угол наклона. Так:

изображения, выполненные оптически-сменными красками, изменяют цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения и имеют кинетический эффект (при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты);

частично введенная в толщу бумаги полимерная защитная лента соответствующего цвета содержит изображение цифрового обозначения номинала банкноты и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного Герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект;

латентное изображение цифрового обозначения номинала становится видимым при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлом и темном фоне – с короткой стороны).

Как сообщал OBOZREVATEL, поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие гривни фактически легитимизирует фальшивки.

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