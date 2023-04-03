Украинцы остаются без денег из-за фальшивых гривен: их стоимость не возмещают

В Украине значительно уменьшилось количество фальшивых гривен. В частности, в 2022-м их стало меньше более чем в три раза. Тем не менее полностью поддельные деньги не исчезли, в связи с чем проводится их изъятие – однако без возмещения стоимости.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: среди гривни чаще всего подделывали купюры старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. ... Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты", – рассказали в регуляторе.

Стоимость подделок не возмещают

В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие гривни фактически легитимизирует фальшивки.

"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2022 году, преобладали доллары США – 91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот зарубежной валюты. Причем в 99% случаев фальшивыми оказывались деньги крупных номиналов. На втором месте – с большим отставанием – евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 8% от общего количества.

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