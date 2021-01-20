Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплаты

В Украине в 2021-м планируют запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения, в результате часть зарплаты нужно будет откладывать на специальном счету, из которого можно будет получить вторую выплату при достижении пенсионного возраста.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. При средней зарплате размер "второй" пенсии может быть около тех же 400 грн, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн. "Речь о достойной пенсии вообще не идет", – говорит Ткаченко.

Есть несколько вариантов, кого обяжут откладывать (и кто в будущем сможет получить пенсию):

все, кто не достиг возраста 35 лет;

все, кто не достиг возраста 50 лет.

Как рассчитала Национальная комиссия по ценным бумагам, если каждый месяц откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату размером 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% – выплата достигнет 14,6%. Чтобы пенсионные сбережения не "съела" инфляция, их нужно инвестировать. И сейчас вкладывать деньги в Украине можно только в гособлигации (фактически давать в долг государству).

К примеру, если бы с каждой зарплаты размером в 20 тыс. грн нужно было отдавать социальный взнос в размере не 22, а 29%, то на заслуженном отдыхе можно получить (при наличии 35 лет стажа):

около 7 тыс. грн основной пенсии;

около 2 тыс. грн второй пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.