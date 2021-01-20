Украинцам хотят платить по две пенсии: кто и сколько получит после новой реформы

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает уже в текущем, 2021 году, запустить накопительное пенсионное обеспечение. На этом же настаивает и Министерство социальной политики, да и глава профильного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова неоднократно выступала за такую реформу.

Возможно, после практически 15 лет обещаний, которые раздавали украинцам политики и чиновники, трансформировать пенсионную систему удастся "слугам". Но не погубит ли это существующую пенсионную систему, которая и без того находится в дефиците, – вопрос открытый.

О том, как в Украине хотят изменить пенсионную систему и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Первый предполагает, что украинцам придется платить дополнительный взнос на пенсии. Учитывая, что тех средств, которые сейчас собирают с зарплат, катастрофически не хватает, такое предложение выглядит вполне логично.

Второй вариант – забрать часть налога на доходы физлиц (2%) и часть Единого соцвзноса (2%). Это, как говорит бывший министр соцполитики Андрей Рева, станет ощутимым ударом по солидарной пенсионной системе. Пенсионный фонд и сейчас находится в кризисной ситуации: закончил 2020-й с "дырой" 13,2 млрд грн. При этом план поступлений не выполнили на 19,5 млрд грн.

С учетом освобождения части украинцев от ЕСВ и урезания финансирования, уверен Рева, это путь к банкротству солидарной пенсионной системы.

"Нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть увеличение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказал Рева.

Итак, собранные деньги будут откладывать на счету специального фонда. В первый год при зарплате в 10 тыс. грн. будут собирать по 400 грн в месяц.

Свою логику премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил еще в прошлом году на лекции львовским студентам. Мол, если ничего не изменить, украинцы через 15 лет останутся вовсе без пенсий.

Вместо того, чтобы спасать существующую солидарную систему (работающие платят взносы на выплаты для пенсионеров), политик предложил внедрить новую – накопительную. Тогда часть зарплаты будут отдавать не на чужие пенсии, а откладывать на собственные, используя персональный счет в специальном фонде.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

При выплате в 400 грн в месяц размер "второй" пенсии может быть около тех же 400 грн, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн. "Речь о достойной пенсии вообще не идет", – говорит Ткаченко.

Есть несколько вариантов, кого обяжут откладывать (и кто в будущем сможет получить пенсию):

все, кто не достиг возраста 35 лет;

все, кто не достиг возраста 50 лет.

Как рассчитала Национальная комиссия по ценным бумагам, если каждый месяц откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату размером 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% – выплата достигнет 14,6%. Чтобы пенсионные сбережения не "съела" инфляция, их нужно инвестировать. И сейчас вкладывать деньги в Украине можно только в гособлигации (фактически давать в долг государству).

К примеру, если бы с каждой зарплаты размером в 20 тыс. грн нужно было отдавать социальный взнос в размере не 22, а 29%, то на заслуженном отдыхе можно получить (при наличии 35 лет стажа):

около 7 тыс. грн основной пенсии;

около 2 тыс. грн второй пенсии.

Главную проблему запуск накопительного уровня не решает. Так, в Украине 12,7 млн работающих содержат 11,4 млн пенсионеров. Несколько миллионов человек декларирует минимальную зарплату (взносы из которой не компенсируют расходы даже на минимальную выплату), 5,6 млн человек вообще не платят налоги. В такой ситуации обеспечить стабильную работу Пенсионного фонда практически невозможно. Перед этим нужно вывести рынок труда из тени, легализовать работу тех, кто зарабатывает нелегально.